Sara Baras acercará a Málaga del 24 al 27 de octubre 'Infinita', su nueva coreografía

Sara Baras en una imagen de archivo - PROCULTURA

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sara Baras acercará al Teatro Cervantes de Málaga el próximo otoño 'Infinita', su nueva coreografía. La bailaora de San Fernando pondrá en escena en cuatro días consecutivos, del sábado 24 al martes 27 de octubre, un espectáculo concebido como una profunda reflexión sobre su madurez artística y un homenaje a la herencia andaluza.

Las entradas para verla en el coliseo malagueño salen a la venta a las 18.00 horas de este martes, día 24 de febrero, por un precio comprendido entre los 22 y los 75 euros según zona.

La bailaora, coreógrafa y directora de escena gaditana está preparando 'Infinita' con vistas a su estreno los días 11, 12 y 13 de septiembre en el Teatro de la Maestranza en la inauguración de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla.

El tributo a Andalucía de esta nueva coreografía sucede así a Vuela, un espectáculo en homenaje al maestro por antonomasia de la guitarra, Paco de Lucía, que ya se vio en Málaga en junio de 2024 y que continúa de gira internacional, en estos primeros meses de 2026 con varias fechas cerradas en Estados Unidos.

Sara Baras es Premio Nacional de Danza (2003), Medalla de Oro de Andalucía (2004), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020), varios premios Max de las Artes Escénicas y galardones internacionales como la Medalla Vermail de la Villa de París (2009), Medalla del Kennedy Center de Washington (2012) y Olivier Award de Londres (2020), entre otros.

Más de 4.000 representaciones con su compañía han llevado a Sara Baras a visitar los mejores teatros del mundo, en una carrera internacional que la ha convertido en una de las más ilustres embajadoras de la cultura española.

El Teatro Cervantes de Málaga es uno de los escenarios habituales de las giras de esta artista que fue nombrada Musa de la XLIV Exaltación de la Mantilla en 2022 en una velada que presentó en sus tablas el pintor Antonio Montiel. En el coliseo de Gerónimo Cuervo se han visto Vuela (junio de 2024), Alma (octubre de 2022), Sombras (noviembre de 2017), Voces (octubre de 2015) y La Pepa (enero de 2013), siempre en citas que agotaban las cuatro o cinco funciones programadas.