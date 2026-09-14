Scariolo, Festival Pueblos Blancos y Cuerpo Consular, entre los Premios Joan Hunt de Diputación de Málaga y Cudeca

Málaga.- Scariolo, Festival Pueblos Blancos y Cuerpo Consular, entre los Premios Joan Hunt de Diputación y Cudeca. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Fundación Cudeca han celebrado la quinta edición de los reconocimientos a entidades y personas extranjeras residentes que contribuyen a hacer de Málaga una provincia "más abierta, más dinámica y más humana, siguiendo la estela de la que fuera la fundadora de Cudeca", pionera en los cuidados paliativos en España, Joan Hunt, fallecida en 2021. Sergio Scariolo, el Festival Pueblos Blancos de Montejaque y el Cuerpo Consular están entre los premiados.

Estos reconocimientos "muestran la capacidad de Málaga para recibir a personas de todo el mundo y conseguir que muchas de ellas terminen sintiendo esta provincia como su propia casa", ha expresado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en una la gala en la que también han sido reconocidos la Clínica Buchinger Wilhelmi, El Guiri Brewery, Sydkusten Media, Leslie Thomson y Fundación Idiliq.

Salado ha inaugurado la ceremonia junto al presidente de la Fundación Cudeca, Ricardo Urdiales, y ha agradecido a los premiados "haber elegido Málaga, hacerla suya y contribuir con su talento, trabajo y compromiso a seguir haciendo de esta provincia un lugar mejor para todos".

Ha subrayado que en la provincia "conviven culturas, idiomas y nacionalidades diferentes" y en la que miles de personas han decidido no solo residir, "sino también trabajar, emprender, crear, ayudar y formar parte activa de nuestra sociedad". Un espíritu muy ligado a la figura de Joan Hunt, británica de nacimiento y malagueña de adopción, que --ha recordado-- llegó a la Costa del Sol para iniciar una nueva etapa de su vida y terminó "dejando una huella imborrable a través de su compromiso con los demás y de su legado", que representa Cudeca.

El premio al Deporte es para el exentrenador del Unicaja y ex seleccionador de España de baloncesto Sergio Scariolo, quien a través de la Fundación Cesare Scariolo lleva años ayudando a niños con enfermedades oncológicas y acompañando a sus familias.

A partir de una experiencia personal ligada a la enfermedad de su padre, Cesare Scariolo, nació la fundación que presta apoyo económico y asistencial, ayuda con desplazamientos, medicación y necesidades básicas, y ofrece alojamiento gratuito a familias que deben trasladarse a Málaga durante los tratamientos. También impulsa actividades de ocio, proyectos de humanización hospitalaria e iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los menores.

El Premio Joan Hunt a la Trayectoria Empresarial ha sido para la Clínica Buchinger Wilhelmi. Salado ha señalado que la preocupación por el bienestar de las personas enlaza también con este centro en Marbella, que "ha convertido nuestra provincia en un referente internacional en salud y bienestar".

En 1920, el doctor Otto Buchinger trató a su primer paciente y sentó las bases de un método basado en el ayuno terapéutico, el acompañamiento médico y una visión integral de la persona. En 1953, junto a su hija María y su yerno Helmut Wilhelmi, fundó la clínica de Überlingen, a orillas del lago de Constanza. Pero en 1973, la familia llevó este legado a Marbella, donde María Buchinger Wilhelmi creó una segunda clínica.

Salado ha expresado que "Málaga también se construye a través de la cultura y del encuentro" y ha alabado al Festival Pueblos Blancos de Montejaque", Premio a la Iniciativa Municipal, que lleva la música internacional a municipios de la Serranía de Ronda y "crea vínculos entre artistas de distintos países, conectando personas y territorios".

Pueblos Blancos Music Festival nace en el corazón de la Serranía, "uniendo música, naturaleza y pueblos en una experiencia única. Durante cinco días, diferentes escenarios de Ronda, Montejaque y Cortes de la Frontera acogen a artistas nacionales e internacionales, con la música americana de raíces, el rock, el blues, el country, el jazz y el flamenco como protagonistas".

Con más de 5.000 asistentes, ha convertido la música "en una herramienta de encuentro, desarrollo local e internacionalización". En 2021, el festival recibió el prestigioso Music Cities Award por su contribución cultural, social y medioambiental.

Salado ha señalado también que "ese mismo espíritu de conexión está presente en el trabajo del Cuerpo Consular en Málaga", Premio Joan Hunt a la Labor Diplomática, "fundamental para atender a las distintas comunidades extranjeras y para fortalecer las relaciones de nuestra provincia con otros países".

Una institución con siglos de historia, heredera de una tradición estrechamente vinculada al comercio marítimo, la navegación y las relaciones entre pueblos. Sus raíces se remontan a la Málaga portuaria de la Edad Media y, en 1641, se documenta la apertura del primer consulado, con motivo de un tratado comercial entre España y Dinamarca. Ahora son 55 que, con el diálogo y el trabajo conjunto con las instituciones malagueñas, "contribuye a estrechar vínculos entre países" y a proyectar Málaga como una ciudad "comprometida con la convivencia, la cooperación y la paz".

También forma parte de esa integración El Guiri Brewery, Premio Joan Hunt Sabor a Málaga, una cervecería artesanal de Antequera impulsada por John y María Monk, "que ha sabido unir una mirada llegada de fuera con los productos y la identidad de nuestra tierra", ha enfatizado Salado.

El Guiri Brewery abrió en octubre de 2025 con sus cervezas en algunos restaurantes y bares de Antequera. Su fundador, de origen inglés, creó las recetas que se elaboran en la fábrica. Cuenta con seis tipos de cerveza, con un volumen bajo en alcohol y con un componente fundamental: el agua del Torcal de Antequera.

Asimismo, Salado ha señalado que "para sentirse parte de una sociedad es imprescindible también estar informado". Por ello, la Diputación y Fundación Cudeca reconocen a Sydkusten Media con Premio Joan Hunt a la Comunicación, y a Mats y Richard Björkman "por su trabajo al servicio de la comunidad extranjera y por contribuir, desde la comunicación, a acercar Málaga a quienes viven aquí y también a quienes nos observan desde fuera".

Sydkusten Media es una sociedad anónima española de gestión sueca que desde 1992 ofrece noticias y servicios a la comunidad de habla sueca en España. Gracias a su cobertura informativa de toda España, con base en la Costa del Sol, Sydkusten es un actor líder en la difusión de información para los suecos en España.

En materia de Cultura, el premiado ha sido Leslie Thomson, "que representa perfectamente ese intercambio cultural que define a la provincia" y que además ha puesto el broche a la gala interpretando con su gaita los himnos de Andalucía y de España.

La historia de Leslie Thomson con la gaita escocesa comenzó hace más de cinco décadas. En los años 80, ya desarrollaba una intensa actividad como gaitero y Pipe Major en Argentina, conectando a músicos y bandas de distintos países y contribuyendo a la difusión internacional de la tradición escocesa. Tras establecerse en España en 1990, su compromiso con la música y la cultura escocesa no ha dejado de crecer.

En 2019 fundó Sur Pipes Band, consolidando un proyecto dedicado a formar nuevos músicos y acercar la gaita escocesa a nuevas generaciones. Su trayectoria está ligada a Málaga, Benalmádena y Teba, además de colaborar con artistas como Carlos Núñez.

Finalmente, la Fundación Idiliq ha sido reconocida con el Premio Joan Hunt a la Solidaridad. "Iniciativas como Kind Holidays o la construcción del centro de Adimi en Mijas, demuestran hasta qué punto una empresa puede implicarse también en mejorar la sociedad que la rodea", ha incidido el presidente de la Diputación.

Su filosofía de que "juntos se puede mejorar la vida de los más vulnerables" nació en 1999, en aquel momento bajo el nombre Fundación Sonrisa. Después ha continuado con el objetivo de ofrecer el máximo apoyo a los colectivos y particulares necesitados de la Costa del Sol y Tenerife, gracias a las donaciones y aportaciones.