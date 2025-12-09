Secretario de Memoria Democrática: "La democracia fue una conquista de la gente, con tesón, sacrificio y generosidad"

La Subdelegación del Gobierno en Málaga celebra el 47 aniversario de la Constitución Española y entregará los Premios Caleta, en un acto presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el subdelegado, Javier Salas - SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha presidido el acto de celebración del 47 aniversario de la Constitución Española en la ciudad y ha destacado que "la democracia fue una conquista de la gente, con tesón, sacrificio y generosidad porque fue esa gente la que torció el brazo al régimen y la que hizo posible las conquistas que hoy disfrutamos".

Martínez se ha referido a la gente que conquistó la democracia evocando a Manuel Vázquez Montalbán quien hablaba de los "peatones de la historia". "Fue esa gente la que torció el brazo al régimen. La que trajo la democracia. La que hizo posible las conquistas que hoy disfrutamos", ha resaltado, al tiempo que ha agregado que "sabían que ni los derechos caerían del cielo tras la muerte del dictador, ni a España le iban a regalar la libertad".

También ha defendido la democracia "como un hecho colectivo, esa gente cuyos rostros anónimos no figuran en los libros y que dieron la cara en las calles, en las fábricas y en el campo, que se refugió en universidades e iglesias y que se organizó en sindicatos y asociaciones de vecinos para tumbar la última dictadura de Europa Occidental".

Ha subrayado que "hoy algunos sectores están tratando de enturbiar nuestro pasado para nublar nuestro presente realizando una labor lenta de deslegitimación de la democracia porque se empieza llamando al revisionismo concordia y se termina ignorando que en la Real Casa de Correos de Madrid se torturó hasta el final".

"Esta ofensiva no sólo busca falsear la historia sino sentar las bases para demoler las libertades que tanto nos costó levantar, y los demócratas, los amantes de nuestra Constitución de 1978, no podemos ceder un ápice", ha añadido.

De igual modo, Martínez ha dicho que "debemos hacer un esfuerzo en que nuestra juventud valore lo que costó conquistar la democracia y construir nuestra Constitución, que comprenda su fuerza, una democracia que nadie puede dar por garantizada, que se puede perder y que hoy es necesario defender".

SALAS: "SIN CONSTITUCIÓN NO HABRÍA MEMORIA DEMOCRÁTICA"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que la Constitución aprobada por el pueblo español en 1978 "fue el inicio de un nuevo camino en el que se establecieron la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico".

Ha recordado el subdelegado del Gobierno que este aniversario coincide con los 50 años de la muerte del dictador Franco, "imagen del periodo más oscuro de nuestra historia" y ha destacado el acto celebrado la pasada semana en reconocimiento a una treintena de periodistas que lucharon por la defensa de las libertados en nuestra región y por la consecución de la autonomía andaluza.

También ha subrayado "el peligroso auge de la desinformación en España y el desprecio por la verdad que algunos pseudomedios están aplicando en las redes sociales, por lo que es necesario perseverar en la transmisión de los valores constitucionales y dignificar estos 50 años de libertad".

El subdelegado ha pedido "profundizar en la memoria democrática y recordar a quienes dieron sus vidas por intentar un sistema democrático como el que hoy gozamos, algo que conocemos en Málaga porque aquí tenemos la mayor fosa común que dejaron las tropas franquistas y la mayor masacre contra la población civil, La Desbandá". Además, Salas ha resaltado que "sin Constitución no habría memoria democrática y sin democracia no hay dignidad".

Por último, el subdelegado ha dado las gracias por su asistencia al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y ha felicitado a los premiados "por su labor, trabajo y esfuerzo persiguiendo el bien común y la mejora de nuestra sociedad".

Al acto de conmemoración de este 47 aniversario han asistido diputados, parlamentarios y senadores, concejales, miembros de la Judicatura, Fuerzas Armadas, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, representantes de la Administración General del Estado en Málaga, representantes del Cuerpo Consular, colegios profesionales, sindicatos, Universidad de Málaga, empresas y colectivos.

Durante el acto, la Subdelegación del Gobierno ha entregado los IX Premios Caleta, que reconocen a personas y entidades cuya labor tiene reflejo en los valores y preceptos que recoge la Constitución Española. En concreto, a la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte; Alcer Málaga; Asociación Centro Histórico y Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.