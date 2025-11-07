La segunda edición de Ópera Estudio de Málaga formará a 14 jóvenes cantantes internacionales

Archivo - La primera edición de Ópera Estudio de Málaga rescató del olvido El gitano por amor, obra que el tenor, compositor, productor y maestro de canto sevillano Manuel García compuso hace casi dos siglos y que aún no había sido estrenada. - MÁLAGA PROCULTURA - Archivo

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Ópera Estudio de Málaga (ÓEM) formará a 14 jóvenes cantantes internacionales y montará en el proceso una ópera bufa de Georges Bizet. El proyecto pedagógico y de producción del Teatro Cervantes de Málaga impulsado por el barítono Carlos Álvarez y el maestro Carlos Aragón lanza este viernes su nueva convocatoria, que estará abierta hasta el 16 de enero de 2026 en www.teatrocervantes.com/es/operaestudiomalaga.

El Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura organiza, la Fundación Unicaja patrocina y la Fundación Málaga colabora en una iniciativa dirigida a solistas de hasta 35 años y de cualquier nacionalidad que permitirá a los seleccionados perfeccionar su formación lírica, trabajar en un montaje profesional y conectar así con el circuito operístico nacional e internacional.

El proceso artístico culminará con la puesta en escena de Don Procopio, obra de juventud del compositor francés escrita en italiano, los días 4 y 6 de diciembre de 2026, en el marco de la 38 Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga.

Mario Gas y Vicky Peña se incorporan al equipo docente y artístico de ÓEM, el primero como director de escena y la segunda como responsable de interpretación actoral, mientras que Álvarez seguirá formando a los cantantes escogidos como responsable de técnica vocal y Aragón manejará la batuta en el proceso didáctico y en la puesta en escena.

La soprano valenciana Isabel Rey y el tenor venezolano-español Aquiles Machado impartirán clases magistrales de técnica vocal, con lo que se reunirá un prestigioso plantel de ponentes que proporcionará una formación integral y especializada de altísimo nivel.

Anna Crexells y Silvia Mkrtchian como maestras repetidoras completan el equipo docente de esta segunda edición, cuyo periodo formativo se desarrollará en Málaga durante cinco semanas, del 3 de noviembre al 6 de diciembre de 2026, día de la segunda y última representación de Don Procopio en el Teatro Cervantes.

La Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro Titular del Teatro Cervantes de Málaga-Intermezzo participarán en el montaje, lo que asegura a los jóvenes cantantes mejorar su desarrollo artístico con el abordaje integral de una producción lírica profesional.

De hecho, la primera edición de ÓEM se saldó con un éxito de crítica y público de la recuperación del olvido y estreno absoluto de El gitano por amor que se ve ahora refrendado con la programación de la obra de Manuel García el próximo abril en el Teatro de la Zarzuela. Las funciones en el teatro madrileño contarán además con la participación de cuatro de los solistas que estuvieron en 2024 en el nacimiento del proyecto.

La ópera que prepararán y llevarán a las tablas los 14 solistas seleccionados mediante una fase preliminar no presencial y unas audiciones presenciales en el mes de marzo de 2026 es una obra coral de Bizet, un ejercicio de juventud creadora escrita en pleno estilo italiano.

Don Procopio, cuyo compositor no pudo ver estrenada, es una farsa a la manera de la 'commedia dell'arte con una asombrosa similitud con el Don Pasquale de Donizetti. Los jóvenes intérpretes que la montarán en Málaga se enfrentarán a una partitura brillante, llena de energía y luminosidad y de una 'italianidad' elegante, y a un libreto que responde a la tradición de la ópera bufa que incluye el particular lenguaje del teatro 'di maschere'.

Las y los candidatos a formar parte del elenco deben tener entre 18 y 35 años, estar en posesión del título superior en la especialidad de Canto o estar cursando los últimos años del título, y reunir altas cualidades vocales y artísticas, así como una consolidada preparación técnica.

Además, se valorará la experiencia profesional operística y las cartas de recomendación de acreditados docentes líricos. Podrán optar a uno o varios de los siete personajes de la pieza de Bizet.

La web www.teatrocervantes.com/es/operaestudiomalaga contiene tanto las base legales de la convocatoria como el formulario de solicitud y las partituras de canto y piano de los fragmentos de Don Procopio que deben preparar los aspirantes en función del personaje o personajes a los que opten.