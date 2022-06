El Selu, Ismael Serrano, Manuel Lombo y Siempre Así sonarán en la nueva temporada del Teatro Cervantes de Málaga

MÁLAGA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El carnaval gaditano de El Selu en un espectáculo musical y teatral, la canción de autor comprometida de Ismael Serrano, la inmersión de Manuel Lombo en las composiciones de Manuel Alejandro y el repertorio de mitos como Olga Guillot, Rocío Jurado y Los Panchos así como la rumba suave y alegre de Siempre Así sonarán en la nueva temporada del Teatro Cervantes de Málaga.

A las 18.00 horas de este viernes sale a la venta este avance de programación del teatro municipal, que incluye también la puesta en escena de 'El huésped del sevillano', a cargo de la compañía Teatro Lírico Andaluz. Las entradas estarán disponibles en todos los canales de Málaga Procultura: taquillas de los teatros Cervantes y Echegaray, teléfonos 902 360 295 y 952 076 262 e Internet (www.teatrocervantes.com, www.teatroechegaray.com y www.unientradas.es).

'El Selu. El musical' se verá los días 20 y 21 de septiembre en Málaga (entradas de 12 a 36 euros). José Luis García Cossío 'El Selu' (Cádiz 1962) vuelve a innovar tomando las bases del carnaval para iniciar un viaje que acerca a la teatralización de sus principios. Todos los personajes que han ido poblando a lo largo de estos 30 años el particular universo de la chirigota de El Selu se ordenan finalmente en una trama común con argumentos que van desde el más rancio costumbrismo hasta la más rabiosa actualidad.

Si por algo es rompedor 'El Selu. El musical', espectáculo producido por Manu Sánchez y 16 Escalones, es por desatarse del encorsetamiento que supone seguir las normas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas que imponen como único acompañamiento musical la guitarra, el bombo, la caja, y el pito de caña o mirlitón.

La apuesta de José Luis García Cossío es la de dotar de una nueva musicalidad a las letras que tantos éxitos le han proporcionado y que se escuchan con la sonoridad característica del carnaval. "Disfrutaremos por vez primera de presentaciones, cuplés, pasodobles y popurrís a ritmo de jazz, tangos y swing, sin faltar el flamenco", han indicado desde el Teatro Cervantes en un comunicado.

ISMAEL SERRANO, EL 24 DE SEPTIEMBRE

Ismael Serrano regresará el 24 de septiembre al Teatro Cervantes, unas tablas muy querids y por las que pasa habitualmente en todas sus giras. Lo último del cantautor vallecano es a la vez concierto y representación teatral, una gira llamada 'Seremos' que se construye en torno a una propuesta que va más allá del concierto convencional (entradas de 12 a 36 euros).

Si la anterior vez que pisó las tablas del coliseo municipal, allá por mayo de 2018, lo hacía en un formato acústico que recordaba los 20 años de su debut discográfico, ahora adobará su repertorio con un espectáculo que contiene una hilazón teatral, con lo que sus canciones se escucharán en su versión más emocionante y cercana al público.

Sobre el escenario, Ismael Serrano acude a un programa de televisión para ser entrevistado. La periodista --cuya voz es la de la actriz Elena Ballesteros-- y el cantautor tienen un pasado en común. Así que su diálogo, con el micro abierto o fuera de antena, aborda temas sensibles: el paso del tiempo, el éxito y el fracaso, y el amor. Ismael Serrano hace en escena un anuncio inesperado que causa conmoción, a lo que se suma un incidente que alargará más de la cuenta la entrevista planteada.

Canciones del último trabajo del artista ('Porque fuimos', 'Cállate y baila', 'No soy') se combinan con clásicos de su repertorio ('Vértigo', 'Sucede que a veces', 'Pequeña criatura') y un 'Papá, cuéntame otra vez' "como nunca antes se había escuchado". Serrano habla de los sueños incumplidos y de lo difícil que resulta a veces afrontar el futuro, pero también de cómo es ineludible pelear por la felicidad. Una actuación con humor, poesía y muchísima emoción.

El 1 de octubre recala en Málaga la gira de presentación de 'Lombo y aparte', el nuevo trabajo de Manuel Lombo (12 a 36 euros) donde hace de nuevo un recorrido por grandes éxitos de la música llevando a su terreno composiciones de grandes autores como Manuel Alejandro o rememorando a enormes mitos que le marcaron, caso de Olga Guillot, Rocío Jurado, Los Panchos, Moncho o Parrita entre otros.

Los conciertos de 'Lombo y aparte' contarán con una "selecta puesta en escena". La voz del artista sevillano estará arropada por Pedro Sierra como director musical y guitarra de así como por un elenco de grandes profesionales de la música que le acompañan habitualmente y que imprimen un carácter aflamencado a todo el repertorio.

En el nuevo álbum y gira quedarán asimismo recogidos los mejores duetos recientemente interpretados en el espacio musical televisivo 'Música para mis oídos', incluyendo así a varios artistas andaluces entre los que se encuentran Pastora Soler, Gala Évora, Argentina o Pepe Roca, del mítico grupo Alameda.

'EL HUÉSPED DEL SEVILLANO' Y SIEMPRE ASÍ

El XVII Ciclo Malagueño de Zarzuela de Teatro Lírico Andaluz proseguirá el 2 de octubre con 'El huésped del sevillano' (10 a 25 euros). La popular obra en dos actos de Jacinto Guerrero sobre libreto de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reoyo cuenta con una ingeniosa y original trama argumental muy del Siglo de Oro (amores, raptos, venganzas, picaresca) y está trufada de momentos musicales que pasaron enseguida al acervo popular como piezas independientes.

Es el caso de la romanza 'Canto a la espada toledana', conocida popularmente como 'Fiel espada triunfadora'. Como es habitual en sus producciones, la batuta de José Manuel Padilla y la dirección escénica de Pablo Prados comandarán esta versión de 'El huésped del sevillano'.

Otra visita habitual al Cervantes es la de Siempre Así. 2022 marca el trigésimo aniversario del grupo formado por Sandra Barón, Mayte Parejo, Mati Carnerero, Paola Prieto, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha, quienes han decidido celebrarlo por todo lo alto, con una gira que llamada 'Treinta Así' y que parará en Málaga el próximo 18 de octubre (entradas de 14 a 42 euros).

30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica. Pero el éxito mayor de Siempre Así es comprobar cómo su repertorio forma parte de la banda sonora de millones de personas.

Entre sus muchos éxitos, destacan la canción que lleva el nombre del grupo, 'Siempre así', 'Si los hombres han llegado hasta la luna', 'Alguien', 'Esa mujer', 'Para volver a volver', 'Se me va', 'Te estoy queriendo tanto', 'Tú serás mi amanecer' o la versión aflamencada que hicieron de la archiconocida 'My way' ('A mi manera').