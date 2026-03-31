Semana Santa Málaga 2026: horarios y recorridos de los tronos este Martes Santo

Archivo - Centenares de personas contemplan la salida procesional de Nuestro Padre Jesús del Rescate, a su paso por la Alameda Principal. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Martes Santo de la Semana Santa de Málaga arranca con la salida de la Virgen del Rocío, conocida popularmente como 'La Novia de Málaga', desde su casa hermandad en Cruz Verde. Desde allí, la imagen recorre el barrio de la Victoria hasta el centro de la ciudad, llevando consigo la devoción de sus fieles.

Durante esta jornada, seis cofradías toman las calles de la capital: Rocío, Penas, Nueva Esperanza, Estrella, Rescate y Sentencia. Sus tronos avanzan por el itinerario oficial, impregnando cada calle de tradición, emoción y fervor que caracteriza a la Semana Santa malagueña.

Hermandad Sacramental del Rocío.

Salida del templo: 15,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 17,40 horas

Salida de Recorrido Oficial: 20,45 horas

Entrada en el templo: 23,30 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Párroco Ruiz Furest, Altozano, Cruz Verde, Peña, Mariblanca, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Plaza de la Merced (Lateral oeste), Plaza de la Merced (Lateral norte), Victoria, Plaza de la Victoria, Cristo de la Epidemia, Puerto Parejo, Párroco Ruiz Furest y Casa Hermandad.

Cofradía de las Penas.

Salida del templo: 17,45 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 18,40 horas

Salida de Recorrido Oficial: 22,55 horas

Entrada en el templo: 01,00 horas

Itinerario: Oratorio de Santa María Reina y Madre, Plazuela Virgen de las Penas, Pozos Dulces, Compañía, Fajardo, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Comedias, Nosquera, Carretería, Andrés Pérez, Arco de la Cabeza, Plazuela Virgen de las Penas y Oratorio de Santa María Reina y Madre.

Hermandad de Nueva Esperanza.

Salida del templo: 15,45 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 19,30 horas

Salida de Recorrido Oficial: 22,35 horas

Entrada en el templo: 04,30 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Camino Castillejos, Magistrado Salvador Barberá, Rosa, Carril de Gamarra, Dr., Lazárraga, José María Freuiller, Pasaje Begoña, Plaza de Basconia, Pasaje Aránzazu, General Blake, Martínez Maldonado, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Aurora, Rivera del Guadalmedina, Trinidad, Barrera de la Trinidad, Plaza de Bailén, Pelayo, Martínez Maldonado, Plaza Aparejador Federico Bermúdez (las chapas),Sondalezas, Carril de Gamarra, Rosa Magistrado, Salvador Barberá, Camino Castillejos y Casa Hermandad.

Hermandad de Humillación y Estrella.

Salida del templo: 17,45 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 20,20 horas

Salida de Recorrido Oficial: 23,25 horas

Entrada en el templo: 02,15 horas

Itinerario: Iglesia Santo Domingo Guzmán, Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza Legión Española, San Jacinto, Huerta del Obispo, Agustín Parejo, Llano de Doña Trinidad, Álvaro de Bazán, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Nueva, Plaza de Félix Sáenz, Sagasta, Plaza Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Pasillo de Santo Domingo, Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Padre Jorge Lamothe y Casa Hermandad.

Hermandad del Rescate.

Salida del templo: 17,45 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 21,10 horas

Salida de Recorrido Oficial: 00,15 horas

Entrada en el templo: 02,00 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Agua, Victoria, Plaza Jesús El Rico, Plaza de María Guerrero, Plaza de la Merced, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Plaza de la Merced, Plaza María Guerrero, Victoria, Agua y Casa Hermandad.

Hermandad de la Sentencia.

Salida del templo: 19,15 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 22,00 horas

Salida de Recorrido Oficial: 01,05 horas

Entrada en el templo: 01,45 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Frailes, Merced, Plaza de la Merced, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Casapalma, Cárcer, Plaza de Jerónimo Cuervo, Ramos Marín, Frailes y Casa Hermandad.