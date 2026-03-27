Semana Santa Málaga 2026: guía completa de horarios y recorridos de todos los tronos

Archivo - Cofradía de Lágrimas y Favores en Málaga. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa en Málaga es una de las celebraciones más esperadas y emblemáticas de Andalucía. En 2025 tendrá lugar del 13 al 20 de abril, días en los que las calles de la capital malagueña se llenarán de tronos, marchas procesionales y el fervor de los devotos para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Este año, la Semana Santa malagueña presenta pocas novedades, concentradas principalmente en el Domingo de Ramos, con ajustes en el orden de paso de las hermandades, y en el Jueves Santo, cuando Archicofradía de la Esperanza modificará su recorrido: transitará por Pasillo de Santa Isabel, Cisneros y Especerías, dejando de pasar por Carretería.

A continuación, se detallan las hermandades que procesionan cada jornada, así como los itinerarios que recorren por la ciudad:

DOMINGO DE RAMOS (13 de abril)

Cofradía de la Pollinica. Desde la Iglesia de San Agustín. Sale a las 09,45 horas y entra a las 16,30 horas.

Hermandad Lágrimas y Favores. Desde la Parroquia de San Juan Bautista. Sale a las 15,20 horas y entra a las 23,25 horas.

Hermandad del Dulce Nombre. Desde la Parroquia de la Divina Pastora. Sale a las 14,15 horas y entra a las 22,40 horas.

Hermandad de la Salutación. Desde la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri. Sale a las 14,30 horas y entra a las 22,00 horas.

Hermandad de Humildad y Paciencia. Desde la Parroquia de San Vicente de Paúl. Sale a las 14,00 horas y entra a las 01,45 horas.

Hermandad de la Humildad (Ecce Homo). Desde la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria. Sale a las 15,40 horas y entra a las 00,00 horas.

Archicofradía del Huerto. Desde la Parroquia de Los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Sale a las 16,45 horas y entra a las 00,45 horas.

Hermandad de la Salud. Desde la Iglesia de San Pablo. Sale a las 17,40 horas y entra a las 02,10 horas.

Hermandad del Prendimiento. Desde la Parroquia de La Divina Pastora. Sale a las 16,25 horas y entra a las 01,30 horas.

LUNES SANTO (14 de abril)

Archicofradía de la Pasión. Desde la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Sale a las 17,05 horas y entra a las 23,00 horas.

Hermandad de la Crucifixión. Desde la Parroquia del Buen Pastor. Sale a las 15,55 horas y entra a las 01,00 horas.

Cofradía de la Columna. Desde la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Sale a las 16,45 horas y entra a las 23,45 horas.

Cofradía de los Dolores del Puente. Desde la Parroquia de Santo Domingo. Sale a las 17,25 horas y entra a las 00,30 horas.

Cofradía del Cautivo. Desde la Parroquia de San Pablo. Sale a las 17,30 horas y entra a las 02,15 horas.

Cofradía de los Estudiantes. Desde la Iglesia del Santo Cristo. Sale a las 17,30 horas y entra a las 00,30 horas.

MARTES SANTO (15 de abril)

Hermandad Sacramental del Rocío. Desde la Parroquia de San Lázaro. Sale a las 15,00 horas y entra a las 23,30 horas.

Cofradía de las Penas. Desde el Oratorio de las Penas. Sale a las 17,45 horas y entra a las 00,45 horas.

Hermandad de Nueva Esperanza. Desde la Parroquia de San Joaquín y Santa Ana. Sale a las 15,45 horas y entra a las 04,30 horas.

Hermandad de Humillación y Estrella. Desde la Parroquia de Santo Domingo. Sale a las 17,45 horas y entra a las 02,15 horas.

Hermandad del Rescate. Desde la Capilla de calle Agua. Sale a las 17,45 horas y entra a las 02,00 horas.

Hermandad de la Sentencia. Desde la Parroquia de Santiago Apóstol. Sale a las 19,15 horas y entra a las 01,45 horas.

MIÉRCOLES SANTO (16 de abril)

Hermandad Sagrada Columna y Azotes. Desde la Parroquia de San Juan Bautista. Sale a las 17,15 horas y entra a las 23,50 horas.

Hermandad de la Mediadora. Desde la Parroquia de San Patricio. Sale a las 16,00 horas y entra a las 01,30 horas.

Hermandad de Salesianos. Desde el Santuario de María Auxiliadora. Sale a las 17,15 horas y entra a las 00,45 horas.

Archicofradía de la Sangre. Desde la Parroquia de San Felipe Neri. Sale a las 18,00 horas y entra a las 00,15 horas.

Cofradía El Rico. Desde la Parroquia de Santiago Apóstol. Sale a las 17,45 horas y entra a las 01,05 horas.

Hermandad de la Paloma. Desde la Capilla de María Santísima de la Paloma. Sale a las 20,00 horas y entra a las 01,30 horas.

Archicofradía de la Expiración. Desde la Parroquia del Apóstol San Pedro. Sale a las 20,50 horas y entra a las 03,10 horas.

JUEVES SANTO (17 de abril)

Hermandad de la Sagrada Cena. Desde la Iglesia Parroquial de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán. Sale a las 17,00 horas y entra a las 22,55 horas.

Hermandad de Viñeros. Desde la Iglesia de la Aurora y Divina Providencia. Sale a las 17,00 horas y entra a las 22,50 horas.

Hermandad de la Santa Cruz. Desde la Parroquia de San Felipe Neri. Sale a las 17,40 horas y entra a las 23,45 horas.

Reales Cofradías Fusionadas. Desde la Parroquia de San Juan Bautista. Sale a las 18,55 horas y entra a las 01,15 horas.

Congregación de Mena. Desde la Parroquia de Santo Domingo. Sale a las 18,55 horas y entra a las 02,10 horas.

Hermandad de Zamarrilla. Desde la Ermita de Zamarrilla. Sale a las 19,30 horas y entra a las 04,15 horas.

Cofradía de la Misericordia. Desde la Parroquia de Nuestra señora del Carmen. Sale a las 20,00 horas y entra a las 03,30 horas.

Archicofradía del Paso y la Esperanza. Desde la Basílica Menor del Paso y la Esperanza. Sale a las 21,30 horas y entra a las 05,45 horas.

VIERNES SANTO (18 de abril)

Hermandad del Calvario. Desde la Capilla del Monte Calvario. Sale a las 16,00 horas y entra a las 00,00 horas.

Hermandad del Descendimiento. Desde la Capilla del Sagrado Descendimiento. Sale a las 16,30 horas y entra a las 00,15 horas.

Cofradía del Amor. Desde la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria. Sale a las 16,50 horas y entra a las 02,00 horas.

Archicofradía de los Dolores de San Juan. Desde la Parroquia de San Juan Bautista. Sale a las 19,05 horas y entra a las 00,35 horas.

Hermandad de la Soledad de San Pablo. Desde la Parroquia de San Pablo Apóstol. Sale a las 19,30 horas y entra a las 02,45 horas.

Hermandad de la Piedad. Desde la Capilla de la Cruz del Molinillo. Sale a las 19,30 horas y entra a las 02,00 horas.

Hermandad del Sepulcro. Desde la Abadía del Císter. Sale a las 19,20 horas y entra a las 02,15 horas.

Orden de Servitas. Desde la Parroquia de San Felipe Neri. Sale a las 22,00 horas y entra a las 03,15 horas.

DOMINGO DE RESURRECIÓN (20 de abril)

El Cristo Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos. Desde la Parroquia de San Julián. Sale a las 10,00 horas y entra a las 15,15 horas.