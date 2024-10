Simed celebra su 20 edición en Málaga con una oferta de 9.000 viviendas de primera y segunda mano

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, celebrará su vigésima edición del 7 al 9 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) para consolidarse como el punto de encuentro de referencia para el sector inmobiliario residencial en España, contando con más de 200 empresas y entidades representadas y una oferta de más de 9.000 viviendas de primera y segunda mano.

El evento ofrece, además de una amplia oferta de vivienda nueva y de segunda mano, un programa profesional que reúne a más de 120 expertos del sector, según han informado este lunes en rueda de prensa de presentación, en la que han participado Alicia Izquierdo, concejala delegada de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones de Málaga y edil responsable de Fycma.

También han participado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, María Rosa Morales, y el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Juan Manuel Rosillo. Todos han señalado la importancia de Simed como una herramienta clave para la dinamización del mercado inmobiliario en la región.

Así, de las más de 200 empresas y entidades representadas en Simed 2024, un total de 130 participarán en la zona expositiva, donde se ofrecerán más de 9.000 viviendas ubicadas en 63 municipios, tanto en la provincia de Málaga como en otras regiones de Andalucía y el territorio nacional. Entre las principales zonas con oferta inmobiliaria destacan Málaga, Cádiz, Sevilla, así como regiones como Valencia, Canarias, Madrid y Cataluña.

La oferta también incluye viviendas internacionales ubicadas en destinos como Cancún (México), así como parcelas urbanizables para quienes buscan oportunidades de inversión en suelo. Además, se destacan nuevos lanzamientos comerciales por parte de promotoras como Ansan, Gilmar Real Estate, Landco, Culmia o Neinor Homes.

Entre las promotoras y comercializadoras que mostrarán su oferta inmobiliaria están Aedas Homes, Amenabar, Aq Acentor, Habitat Inmobiliaria, Inmoporsán, Grupo Insur, Lagoom Living, Metrovacesa, Numa, Savills, Sotogrande Andalucía, Top Gestión y Urbea Gestión Inmobiliaria, entre otras.

La oferta incluye vivienda nueva y de segunda mano, esta última aportada por agentes inmobiliarios, entre los que se encuentran los asociados a BPI Málaga, Atalaya Team, Bankasa o Millenium Luxury Properties.

El salón también será sede de actividades para el público general el sábado 9 de noviembre, con charlas y ponencias orientadas a dar claves sobre la compra de vivienda, nuevas fórmulas de alquileres con opción a compra y asesoramiento financiero para jóvenes y familias que buscan acceder a su primera vivienda.

Simed 2024 presenta un programa profesional especializado, con más de 30 paneles temáticos y la participación de más de 120 expertos. Entre los temas principales destacan seguir abordando la colaboración público-privada, la inversión inmobiliaria y la innovación en edificación sostenible.

Entre los ponentes del programa profesional se encuentran el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz; y el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado; y previsiblemente contará con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; además de profesionales como Alberto Quemada, consejero delegado de LandCo; y Antonio Truan, director de España y Portugal de Ginkgo Advisor.

También el consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga; el consejero delegado de Culmia, Francisco Javier Pérez; el director de Orion Capital Managers en España y presidente del Consejo de Administración de Sotogrande, Isidoro Mínguez; el consejero de Lagoom Living, Javier Braza; y el presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), José María López Cerezo.

Asimismo, estará el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza; el presidente no ejecutivo de Habitat Inmobiliaria, José Carlos Saz; el presidente del Observatorio Europeo de la Vivienda Social de Housing Europe, Laurent Ghekiére; el consejero delegado de AQ-Acentor, Sergio Gálvez; y el consejero delegado de Urbania, Tomás Gasset, entre otros.

Entre los eventos más destacados del programa profesional se encuentran el II Encuentro Internacional sobre la Vivienda Protegida, Social y Asequible, organizado conjuntamente con Housing Europe, AVS Gestores Públicos y el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento, para debatir sobre las mejores prácticas en vivienda accesible.

También el II Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión, espacio pionero en España que promueve el diálogo entre administraciones y empresas para generar soluciones habitacionales y aprovechar oportunidades de suelo público; y el Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga, coorganizado con la asociación, donde a través de la visión de los consejeros delegados de las principales promotoras nacionales, se analizarán las tendencias y estrategias que marcarán el futuro del sector.

Asimismo, el II Foro Oportunidades y Tendencias en Turismo Residencial, coorganizado con Iberian Property, analizará las tendencias y oportunidades emergentes en el segmento living y la Casa del Futur es un encuentro sobre las innovaciones tecnológicas aplicadas a la vivienda, con temas como la inteligencia artificial, sostenibilidad y digitalización de procesos en el sector inmobiliario, donde se presentarán proyectos estratégicos para Málaga.

Habrá actividades paralelas al programa profesional tanto el viernes como el sábado, como la decimotercera Jornada Inmobiliaria organizada por Atalaya Team, el cuarto Congreso Inmobiliario Idealista, la Comisión Ejecutiva del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y la convención de la Asociación Home Staging de España.

También ofrecerá espacios para el networking internacional, como el Prime Homes Summit, donde promotoras y comercializadoras presentarán su oferta de segunda residencia a inversores y brókeres internacionales de países como Emiratos Árabes, Francia, Estados Unidos y Reino Unido; entre las que destacan Aedas Homes, Aq Acentor, Culmia, Gilmar Real Estate, Habitat Inmobiliaria, Insur Grupo, Metrovacesa, Numa, Prime House, Savills, Sotogrande Andalucía, Top Gestión y Urbea Gestión Inmobiliaria.

Además, la III Open Call for Proptech Startups pondrá en valor a las empresas emergentes que desarrollan soluciones tecnológicas para el sector inmobiliario, ofreciendo un premio en metálico y acceso a Simed 2025.

Simed está organizado por Fycma del Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Consistorio, así como la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda son partners institucionales.

Son partners Aedas Homes, AQ Acentor, Culmia, Gilmar Real Estate, Ginkgo Advisor, Habitat Inmobiliaria, Lagoom Living, Metrovacesa, Neinor Homes, Suba y Urbania. Idealista es el portal inmobiliario oficial.

Colaboran Bilba, REBS (Real Estate Business School), Savills, Urbanitae, Andalucía TRADE-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico-, la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Agrojardín, Atalaya Team, Finnova e Increnta&avanza.

Y, en el apartado sectorial nacional e internacional, colaboran ACP Málaga, Fadeco Promotores, APCE España, Association of International Property Proffesionals (AIPP), British Chamber of Commerce in Spain, European Association of Real Estate Professions, International Real Estate Federation, Investment Real Estate Exhibition.