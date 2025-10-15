Simed profundizará en las tendencias del living y la internacionalización del sector inmobiliario

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, presenta los contenidos de su programación para la próxima edición, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). En este contexto, el salón refuerza su papel como foro estratégico para el análisis de las tendencias del living, la colaboración público-privada y la internacionalización de la oferta inmobiliaria.

El programa incluirá espacios de alto nivel como el 'Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga', la jornada 'Living en Evolución' --novedad este año-- y 'Prime Homes Summit', tres citas que reunirán a representantes del sector para debatir sobre innovación, nuevos modelos residenciales y la proyección global del mercado andaluz.

La inscripción profesional para asistir a estos contenidos ya está disponible a través de www.simedmalaga.com, han indicado desde Fycma en un comunicado.

El 'Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga', organizado junto a la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga), se celebrará el jueves 13 de noviembre y volverá a reunir a los consejeros delegados y directivos de las principales promotoras y gestoras inmobiliarias del país.

La sesión ofrecerá una visión estratégica sobre el presente y futuro del mercado residencial, analizando factores como la financiación, la sostenibilidad o la evolución del comprador.

Participarán figuras destacadas como Alberto Quemada, consejero delegado de LandCo; Antonio Truan, director de España y Portugal en Ginkgo Advisor; Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes; Francisco Javier Pérez Medina, CEO de Culmia; Javier Braza, consejero delegado de Lagoom Living; Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa; Sergio Gálvez, consejero delegado de AQ Acentor, o Tomás Gasset, consejero delegado de Urbania.

También el 13 de noviembre, Simed acogerá la jornada 'Living en Evolución', coorganizada con Iberian Property, que abordará el concepto de habitabilidad y las bases del living del futuro.

El encuentro pondrá el foco en el mercado residencial premium o el modelo de vivienda flexible o flex living. Entre los expertos que participarán en las sesiones destacan Sergio Arana, director de Real Estate en España de Urbanitae; Roberto Cabrera, Licensed Associate Real Estate Broker en Borwn Harris Stevens Residential Sales; Javier Reguart, director general de Alatus Residential Services; Setareh Mohregi, directora del Departamento Internacional de Gilmar Real Estate; Jesús Rodríguez Maseda, director de Consultoría Estratégica en Savills; Araceli Martín-Navarro, presidenta de Coword; Cova Sanz, Head of Asset Management Europe de Rockfield Real Estate; Jorge Pereda, Country Manager Living España de Grupo Lar, o Alexandre Lima, director de Iberian Property.

Por su parte, 'Prime Homes Summit' reforzará el posicionamiento de Simed como punto de encuentro de referencia entre la oferta inmobiliaria del sur de Europa y los principales agentes internacionales.

Este foro constituye la principal actividad de networking del salón a nivel global, en la que promotores y comercializadoras de primer nivel presentarán sus desarrollos de segunda residencia ante agencias y profesionales inmobiliarios interesados en incorporar propiedades de la costa andaluza a sus carteras.

Además, supone una oportunidad estratégica para inversores, family offices y gestores de patrimonios que buscan diversificar y ampliar su presencia en el mercado español. También este año el salón aumenta la oferta procedente del extranjero y dirigida a los inversores, quienes podrán tener acceso a propiedades ubicadas en Dubái, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos.

Simed está organizado por Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Consistorio malagueño, así como la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía son partners institucionales.

Por su parte, son partners AQ Acentor, Finca Mossara, Gilmar Real Estate, Lagoom Living, Metrovacesa, Neinor Homes, Suba Real Estate, Térmica Beach Málaga -Ginkgo y Aedas Homes- y Urbania. Idealista es el portal inmobiliario oficial. Colaboran Alatus, LandCo, Sacyr, Savills, Urbanitae, Agrojardín, Andalucía Trade-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, Atalaya Team, Finnova e Increnta&avanza.

En el apartado sectorial nacional e internacional, colaboran ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores), Fadeco Promotores, APCE España (Asociación de Promotores Constructores de España), AVS gestores públicos, International Real Estate Federation (Fiabci) y Housing Europe.