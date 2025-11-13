El sistema VioGén protege a 102 mujeres en Torremolinos (Málaga) durante 2025

Mesa de Trabajo de Coordinación Municipal Interinstitucional y Social contra la Violencia de Género de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El sistema VioGén ha protegido a 102 mujeres en la ciudad malagueña de Torremolinos durante lo que va de 2025. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torremolinos ha acogido este jueves la Mesa de Trabajo de Coordinación Municipal Interinstitucional y Social contra la Violencia de Género, que se reúne de forma semestral.

La mesa ha estado presidida por la alcaldesa, Margarita del Cid, y ha contado con la participación del concejal de Igualdad y Educación, Francisco García, el de Seguridad Ciudadana, Cristóbal Molina, el Inspector Jefe de la Policía Local, José Olmeda, el subinspector UFAM Jefe de Investigación de la Policía Nacional Torremolinos-Benalmádena, José Hijano.

También han asistido la responsable de programas del Instituto Andaluz de la Mujer, Remedios Cueto, la responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, Amaya Martínez, la presidenta de la Subcomisión de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Málaga, Carmen Romero, la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, Carmen Gutiérrez, la secretaria de la Mesa T.A.G. de la Delegación de Igualdad de Torremolinos, Sara Nouredine, y la asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer de Torremolinos, Nilia de Ugarte.

La alcaldesa ha puesto en valor la importancia de este encuentro y ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Torremolinos en la lucha por la erradicación de la violencia de género: "Desde el Ayuntamiento consideramos la importancia y la necesidad de esta mesa como elemento de cohesión entre administraciones, entidades, asociaciones y personas comprometidas con la causa común de actuar por la eliminación de la violencia de género", ha dicho.

Por su parte, Amaya Martínez, responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, ha manifestado su satisfacción por formar parte de esta mesa, "una mesa que funciona", a la par que ha reconocido el acierto de la campaña impulsada por el consistorio con motivo del 25N y que tiene como tema central 'Rompe el silencio', "porque es importante trabajar con el entorno de la víctima".

Remedios Cueto, responsable de programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha enfatizado la importancia de la lucha contra la violencia de género en la juventud, especialmente en el ámbito digital, para lo cual la Junta de Andalucía lanza este mes de noviembre una campaña bajo el lema #RedFlagChallenge "con la que el Gobierno andaluz quiere generar conciencia sobre las dinámicas de pareja en la juventud, especialmente en el ámbito digital, y fomentar una reflexión profunda sobre los factores que influyen en la construcción de relaciones sanas".

Carmen Gutiérrez, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, ha señalado la importancia de la educación y la coordinación entre los distintos agentes implicados en esta lucha.

SISTEMA VIOGÉN

Entre otros puntos del orden del día, se han analizado los datos del número de víctimas atendidas en el municipio por el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén. Actualmente son 102 las mujeres con orden de protección activa en el municipio, una de ellas en nivel alto de riesgo y cinco en nivel medio.

Durante 2025 el Grupo de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género de Torremolinos ha realizado también 21 acompañamientos a juicio.

Respecto al número de atenciones realizadas en el Centro de Información a la Mujer de Torremolinos en lo que va de año el Departamento de Información ha realizado 236 atenciones, con 90 casos nuevos, el Departamento Jurídico 135 atenciones, con 39 casos nuevos, y el Departamento Psicológico 112 atenciones, con 44 casos nuevos.

Desde el Departamento Jurídico se han realizado también las derivaciones oportunas a servicios especializados con los que el Instituto Andaluz de la Mujer tiene suscrito convenio.

Hasta el pasado 4 de noviembre, el Centro de Información a la Mujer ha atendido a 76 mujeres víctimas según se ha informado en el transcurso de este encuentro

Por otra parte en 2025 hay en el municipio un total de 16 mujeres atendidas y protegidas bajo el Sistema de Atención y Protección a Víctimas de Violencia de Género Atenpro, cinco de ellas dadas de alta en este año.

También se ha tratado un aspecto esencial para la prevención de la violencia de género como es la formación. En este sentido el Ayuntamiento de Torremolinos colabora, entre otras, con la campaña 'Contra el maltrato, tolerancia cero', cuyos objetivos principales son la sensibilización, la formación educativa y la movilización institucional local.

También Torremolinos forma parte de la iniciativa 'Municipios contra el Maltrato' en la que los ayuntamientos deben adquirir compromisos como decretar el luto oficial o una concentración ciudadana en caso de que haya víctimas mortales, contar con programas de ayuda laboral para víctimas, disponer de formación y protocolos en atención desde los servicios sanitarios, policiales o municipales o impulsar charlas o conferencias públicas sobre qué hacer si se es víctima o testigo de casos de violencia de género, entre otros.

A su vez, Torremolinos se ha sumado a la difusión de la Campaña de verano de la Consejería de Igualdad que ya fue presentada en Torremolinos en el mes de julio de mano del Instituto Andaluz de la Mujer, y que está especialmente dirigida a la lucha contra la violencia de género y sexual en esa época del año en la que, a consecuencia del crecimiento de la población, el número de delitos de esta índole puede aumentar. Este año bajo el lema '¡Llévatelo contigo siempre!' para promocionar el número de atención a las mujeres 900 200 999.

Durante la reunión, el área de Igualdad también ha dado cuenta de las iniciativas orientadas a luchar contra la violencia de género, como los puntos violeta en Romería y Feria de San Miguel 2025, espacios destinados a garantizar un entorno festivo seguro, inclusivo y libre de violencias, informando y asesorando, además de ofrecer un apoyo inmediato a posibles víctimas de agresiones sexuales.

En el marco de conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se ha puesto en marcha una amplia programación que incluye la campaña gráfica 'Rompe el silencio', la exposición 'Escaleras Violeta', talleres de prevención y gestión de situaciones de riesgo para mujeres, la proyección del largometraje 'Respirando bajo el agua', talleres de psicología en los que se tratan aspectos como la autoestima o la ansiedad, la creación de un grupo de apoyo psicológico e intervención terapéutica a mujeres víctimas de violencia de género o los talleres coeducativos 'Masculinidades bien entendidas y micromachismos'.

Por otra parte desde Servicios Sociales se ha informado que se está trabajando en la creación de la 'Escuela de Mujeres', que nace con vocación de transversalidad y participación de la ciudadanía, y en la que también estará implicadas las áreas de Igualdad y Deportes.

El objetivo es que de manera mensual se cree un espacio de encuentro para mujeres del municipio y tratar aspectos como el cuidado emocional, la salud y el bienestar o la conciliación, entre otros muchos aspectos y que abarquen los distintos ciclos vitales de las mujeres.