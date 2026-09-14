S!ngulares 2026 trae al Teatro Cervantes de Málaga a Pancho Cérpedes, Mocedades, Ocean Colour Scene o Javier Ruibal

Archivo - Imagen promocional de la actuación de Mocedades en el Teatro Cervantes, en el marco de S!ngulares 2026. - TEATRO CERVANTES MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estreno absoluto de '3 de Corazones', concierto que reúne las voces de Pancho Céspedes, Enrique Ramil y José Luis Jaén, abre este viernes 18 de septiembre el ciclo 'S!ngulares 2026', que también traerá al Teatro Cervantes de Málaga a Mocedades en un directo junto a Los Panchos, los británicos Ocean Colour Scene o el gaditano Javier Ruibal.

Los Sírex en la gira de su 65 aniversario, Andrés Suárez con Lúa, Fórmula V con su arsenal de éxitos, José Mercé cantando a Manuel Alejandro, el estreno del proyecto Moderna con invitados como Israel Fernández y Sandra Carrasco, Rafa Sánchez explorando su Biografía, OBK en su 35 cumpleaños, Malú con la esperada visita a Málaga de su Quince Tour y Cristian de Moret en la presentación de Apache bereber completan los 13 conciertos que acogerá el Teatro Cervantes hasta el 18 de octubre.

El teatro ha explicado en un comunicado que la edición de 2026 de S!ngulares redondea su cartel con una decimocuarta cita en el Teatro Echegaray, la de Isabel Dobarro, ganadora del Grammy Latino 2025 a Mejor Álbum de Música Clásica por 'Kaleidoscope', disco que vertebrará el programa de su concierto del sábado 26 de septiembre.

A excepción de Mocedades con Los Panchos, Malú y OBK; aún quedan entradas para el resto de los espectáculos del ciclo, han indicado a través de un comunicado.

S!ngulares 2026 comienza este 18 de septiembre con Pancho Céspedes, Enrique Ramil y José Luis Jaén en '3 de Corazones', el estreno absoluto de una experiencia en directo que recorre las emociones que nos definen como seres humanos.

El espectáculo se estructura en cuatro actos en los que los tres artistas comparten escenario, sentimiento y música acompañados por Julio Baró (piano), Pinelo (teclados y saxo), Popo (contrabajo) y David León (batería).

Los Sírex llegan al Teatro Cervantes el sábado 19 de septiembre dentro de la gira conmemorativa de su 65 aniversario. Bajo el liderazgo incombustible de Leslie, la banda demuestra que himnos como 'La escoba' o 'Que se mueran los feos' no han perdido ni un ápice de su mordiente original. El espectáculo se presenta como un festín de guitarras afiladas y estribillos que forman parte del ADN colectivo de varias generaciones.

Al grupo barcelonés le sucederá el domingo 20 Andrés Suárez, que presentará un décimo álbum titulado 'Lúa' ('Luna' en gallego), un trabajo que nació de un momento doloroso de su vida y, al mismo tiempo, de un proceso de sanación con el que logró renacer.

El intérprete y compositor gallego, uno de los máximos exponentes de la nueva canción en español, visita Málaga en un formato acústico e íntimo ideal para resaltar su autenticidad, carisma y personalidad arrolladora.

El sábado 26 de septiembre habrá doble propuesta. En el Teatro Echegaray se escuchará el repertorio de 'Kaleidoscope', el disco de Isabel Dobarro. La pianista propone en él un viaje sonoro por artistas estadounidenses, latinoamericanas, de raíces africanas, europeas, asiáticas y australianas.

Su propuesta celebra la unión en la diversidad, y reúne estética, perspectivas y trasfondos muy distintos a través de piezas de Tania León, Gabriela Ortiz, Yoko Kanno, Julia Wolfe, la española Carme Rodríguez y especialmente la argentina Claudia Montero.

Esa misma tarde, el Cervantes recibirá a dos leyendas de la música en español. Mocedades y Los Panchos se unen en una gira única que celebra el 60 aniversario de los primeros. Liderados por Izaskun Uranga, Mocedades repasarán himnos como 'Eres tú', 'Tómame o déjame', 'La otra España' y 'Amor de hombre'.

Junto a ellos, Los Panchos, encabezados por la voz de Rafael Basurto Lara, aportarán toda la magia del bolero con clásicos como 'Rayito de luna', 'Lo dudo', 'Enamorado', 'Caminemos' y el inolvidable 'Si tú me dices ven'.

La banda Ocean Colour Scene rememorará el martes 29 de septiembre su icónico disco 'Moseley shoals', de 1996. Málaga es una de las paradas de la gira por España con la que Ocean Colour Scene celebran el 30 aniversario de un segundo álbum que llegó al número dos en las listas británicas y les impulsó a la fama en todo el orbe.

Fórmula V, una de las bandas fundamentales en la música pop española de los años 60 y 70, es la primera propuesta de octubre de S!ngulares 2026. El cantante, fundador y alma del grupo, Paco Pastor, encabeza la formación que reverdecerá sus éxitos en Málaga. Gianni Scavini (teclados), Aarón López (guitarra), Juan Flores (batería) y Francisco Martín (bajo) redondean la alineación de los actuales Fórmula V. Los autores de las míticas 'Cuéntame' y 'Eva María' traerán a Málaga un show único e irrepetible.

El jerezano José Mercé siempre ha admirado al más celebrado compositor de su tierra, Manuel Alejandro. Las melodías y letras del autor de algunos de los discos y canciones más relevantes de Raphael, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Libertad Lamarque, José Luis Rodríguez 'El Puma', José José, Emmanuel, Jeanette o Isabel Pantoja renacen en su voz.

El cantaor las versiona y las lleva a distintos palos flamencos rodeado en Málaga de su cuadro habitual, con dos guitarras flamencas, tres palmeros y una percusión flamenca, y acompañado en esta ocasión por un piano acústico y un contrabajo que aportarán nuevas sonoridades.

Israel Fernández, Sandra Carrasco, Lela Soto, Rycardo Moreno y Agujetas Chico son los invitados del estreno absoluto del proyecto Moderna. El saxofonista, docente y compositor Tete Leal es el impulsor de esta iniciativa artística, pedagógica y social que nacerá el 6 de octubre en el escenario del Teatro Cervantes con un concierto único que fusiona tres universos sonoros, la raíz flamenca, la música sinfónica y el espíritu libre del jazz.

RAFA SÁNCHEZ Y OBK

Rafa Sánchez regresa a Málaga dentro del cartel de S!ngulares 2026. El exvocalista de La Unión trae a Málaga el próximo 7 de octubre 'Biografía', un recorrido cronológico por las canciones más icónicas de su banda ilustradas por sus vivencias durante los treinta y seis años que estuvo en la carretera.

Este artista tendrá el apoyo en las tablas del Teatro Cervantes de dos de sus músicos habituales, Fermín Villaescusa al piano, coros y dirección musical y Mario Cea en la guitarra y coros.

La gira de OBK Vértigo Tour recalará en el coliseo malagueño el sábado 10 de octubre. El 'synthpop' del grupo que actualmente lidera en solitario Jordi Sánchez se escuchará en una exhaustiva gira conmemorativa de sus 35 años de carrera. La banda más importante de tecno-pop de este país presentará los temas de su nuevo álbum, 'Vértigo', incluido su exitoso primer single, 'Maldita mujer'.

Tanto OBK como Malú han agotado el papel de sus actuaciones. 'Quince tour' es la nueva gira de la intérprete madrileña, que celebra un momento de plenitud, libertad y madurez artística y presentará el domingo 11 de octubre su disco 'Quince'.

Este nuevo trabajo está integrado en su totalidad por temas inéditos, algo que no ocurría desde 2001 con 'Mil batallas', y cuyo título hace referencia a su día de nacimiento, la edad con la que comenzó su carrera y la fecha de publicación del álbum.

S!ngulares 2026 se despide el domingo 18 de octubre con 'Apache bereber', la nueva apuesta creativa de Cristian de Moret, un tercer disco en el que mezcla cante flamenco con sonidos y universos culturales de raíz americana y norteafricana/andaluza.

Tras 'Supernova' (2021) y 'Caballo rojo' (2023), álbumes incluidos entre los 50 mejores del año por El País-Babelia. Un trabajo que supone un punto culminante en su carrera, con un directo arriesgado por su sonoridad mixta flamenca y electrónica, que se dinamiza al máximo y se convierte en una fiesta futurista.