Somos F5, Google y Arrabal-AID reúnen a mujeres del sector tecnológico sobre oportunidades de la ciberseguridad

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MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Google de Excelencia para la Ciberseguridad (GSEC Málaga) acoge el próximo 21 de octubre el último de los eventos del proyecto 'Cyber Workforce' que con carácter gratuito están organizando a lo largo de todo el año la Fundación Somos F5 y Google con la colaboración de la Asociación Arrabal-AID para profundizar en las oportunidades laborales que ofrece la ciberseguridad.

Según ha indicado la organización en una nota, está diseñado como un intercambio de experiencias con participación de un total de once mujeres referentes en el ámbito tecnológico, el encuentro se centrará en presentar las oportunidades para el empoderamiento y el desarrollo del talento femenino en el sector de la ciberseguridad.

Más de un centenar de personas participarán en una jornada que ha suscitado enorme interés copando todas las plazas disponibles con la asistencia de estudiantes, personas en situación de desempleo interesados en actualizar conocimientos relacionados con el ámbito digital y trabajadores del mundo tecnológico, mayoritariamente mujeres. Un público diverso que se reunirá para escuchar a mujeres profesionales ligadas de una u otra manera a la provincia de Málaga con distinta trayectoria.

El plantel de ponentes tendrá la directora en Andalucía de Women in Tech Spain, la primera aceleradora de talento digital, Cecilia Calonico; la consultora de ciberseguridad industrial Belén Garijo; la Blue Team Lead de Plexus Tech Aldana Filippelli; la responsable de Proyecto en Hispasec Concepción Cordón; Ainoa Celaya Luna, CEO en Lunamic y decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla.

También están presentes la especialista GRC y consultora ENS Covadonga Leguina; la ingeniera de ciberseguridad de Hispasec Almudena Parra; la consultora legal experta en NTT Data Soledad Romero; la responsable de RSC y Cloud en Oracle Malaga Paola Simonian; la criminóloga especializada en ciberataques e ingeniera de desarrollo Naiara San Sebastián y la especialista en seguridad de la información Manuela Villar.

El evento 'Cyber Workforce' nace para dar respuesta a la urgente necesidad de incorporar una visión diversa e inclusiva ante los desafíos globales de la seguridad digital. Su objetivo principal es "motivar a más mujeres a orientar su carrera hacia este sector, visibilizar referentes reales y demostrar el impacto positivo de la presencia femenina más allá de la mera inclusión laboral".

Para ello, la jornada ofrecerá una agenda dinámica que combina una mesa redonda sobre el papel de la mujer en ciberseguridad y el reto que supone atraer a más mujeres hacia esta actividad profesional con ponencias breves sobre reconversión profesional e innovación emprendedora, un taller práctico participativo y un espacio final de networking.

En el marco de esta jornada se ofrecerá información acerca del Certificado de Google en Ciberseguridad, una formación diseñada para enseñar desde cero todas las cuestiones relacionadas para dar sus primeros pasos en este ámbito profesional. Seguridad de redes y análisis de riesgos, herramientas reales como Python, Linux y SQL o los sistemas de detección y respuesta a intrusiones forman parte de los contenidos que se abordan de manera específica durante 150 horas lectivas.

Esta modalidad formativa, que no requiere de titulación académica ni experiencia previas, tan solo motivación real y competencias digitales básicas, destaca por su carácter flexible, con contenidos online siempre disponibles y un acompañamiento mediante tutorías en vivo para resolver dudas. Este aprendizaje permite la obtención de un certificado de Google reconocido por empresas en todo el mundo y ofrecerá un entrenamiento mediante inteligencia artificial para superar con éxito una entrevista de trabajo.