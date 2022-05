Sordo (CCOO) dice que "o España reparte riqueza a través de salarios o se tardará más tiempo en salir de la crisis"

Apostarán por "conflictividad creciente" en la negociación colectiva si no hay reconsideración de la patronal sobre el acuerdo salarial

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha alertado de que si España no reparte la riqueza a través de los salarios, "se va a tardar más tiempo en salir de la crisis". "Tenemos inflación no porque sea un efecto meteorológico, sino porque las empresas lo están repercutiendo a los precios y a los ciudadanos", ha señalado.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, junto a la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, y su homólogo en la provincia malagueña, Fernando Cubillo, ha asegurado que van a apostar en lo que queda de año por una "conflictividad creciente" en la negociación colectiva si no hay reconsideración de la patronal en cuanto al acuerdo salarial.

Sordo ha señalado que en el escenario actual "de dificultad" en vez de volver a apostar por la corresponsabilidad entre instituciones y agentes sociales "hay un agente social que ha decidido que deja de jugar el partido, me estoy refiriendo a las organizaciones empresariales".

"No es de recibo que de en un momento en el que el país ha puesto decenas de miles de millones para salvar la economía, cuando viene un incremento de precios energéticos y de materias primas, el empresariado se esté dedicando a repercutir ese incremento de costes en los precios al consumo y bloquear la negociación colectiva, porque esto supondría, si se consolida esa estrategia, una devaluación de los salarios que los trabajadores y España no se puede permitir", ha manifestado.

Al respecto, ha asegurado que CCOO "no va a permanecer impasible ante ese escenario", apuntando que han hecho una propuesta salarial "razonable que tiene que pasar necesariamente por las cláusulas de recuperación del poder adquisitivo". "CEOE no se ha sumado a la firma de ese acuerdo de salarios y la estrategia de CCOO es tensionar y llevar estas propuestas a los convenios colectivos".

"CCOO va a apostar en lo que queda de año si no hay una reconsideración por parte de las patronales por una conflictividad creciente en la negociación colectiva", ha incidido Sordo, quien ha insistido en que "los trabajadores no pueden volver a pagar el pato del incremento de precios".

"Los trabajadores y las trabajadoras que no llegan a 1.000 euros, los desempleados y las desempleadas o los y las pensionistas que tienen pensiones que les dan justo para vivir no están pudiendo llenar la cesta de la compra y este escenario es profundamente injusto, inequitativo y un suicidio económico", ha resaltado el líder de CCOO.

Para Sordo, "España tiene un problema y es que el comercio internacional va a tardar un tiempo en recuperarse, y no van a venir 85 millones de turistas este año todavía. Por lo tanto, de cómo evolucione la demanda interna en gran parte va a depender el cómo evolucione la economía en un futuro, y la demanda interna son los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales".

Por ello, ve necesario subir los salarios y cree que "no valen las excusas del mal pagador". "CEOE y Cepyme están queriendo instalar la idea de que el problema del paro en España es que hay cientos de miles de puestos de trabajo que no se cubren por la falta de competencias y de cualificación de los trabajadores, pero esto es mentira", ha añadido.

Igualmente, ha criticado que una persona "no puede irse a trabajar a la Costa Brava para ganar 1.200 euros al mes más propinas trabajando 12 horas a 35 grados, pagando alquileres para dormir que consumen prácticamente su sueldo". "Claro que no aparecen trabajadores para estos puestos de trabajo, porque las condiciones son de miseria y las de habitabilidad y de pago de alquiler son abusivas. Este es el gran problema", ha apostillado.

"Denunciamos la actitud beligerante de la CEOE ante los salarios y decimos claramente que no vamos a tolerar que se intente cargar esta crisis a las espaldas de los trabajadores", ha subrayado, a lo que ha apuntado, dirigiéndose al Gobierno, que "no es solo un problema de la clase trabajadora, también de la evolución de la economía del país".

GOBIERNO Y PACTO DE RENTAS

Por tanto, ha considerado que el Gobierno "no puede permanecer impasible ante el bloqueo de la negociación colectiva de las organizaciones empresariales", recordando que "la política fiscal es competencia del Ejecutivo y a través de la fiscalidad se puede incentivar determinados comportamientos de las empresas".

"No puede ser que las empresas mantengan sus márgenes de beneficios incrementando precios; no puede ser que, sobre todo las grandes y las del Ibex 35, estén otorgando dividendos a sus accionistas, mientras se pide un pacto de rentas de devaluación de los salarios. Los sindicatos no vamos a pasar por eso", ha manifestado.

Precisamente, preguntado sobre la propuesta del Banco de España que sugiere que los agentes sociales avancen en una negociación enfocada en garantizar un pacto de rentas, ha asegurado que "no hay una propuesta en serio en la mesa" de ese pacto de rentas, que "en España en los últimos dos meses me recuerda al unicornio azul de Silvio Rodríguez que nadie sabe dónde está".

Así, ha insistido en no confundir un pacto de rentas con el salarial, apuntando que este último acuerdo que han planteado los sindicatos "no genera ninguna espiral inflacionista, que plantea una subida salarial de inicio de entorno al 3,5% y que cualquier desvío de la inflación a final de este año y los dos próximos repercuta en las tablas salariales de los trabajadores para que no pierdan poder adquisitivo".

Se ha preguntado "qué más elementos hay encima de la mesa para hacer un pacto de rentas porque nadie nos lo ha dicho", señalando que entienden que "podría ser muy positivo en este momento un pacto de renta para el país pero no vamos a transigir con confundir pacto de renta con pacto salarial y pacto salarial con pacto de devaluación salarial".