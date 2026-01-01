El sorteo Extra de Navidad de la ONCE reparte casi cinco millones de euros entre La Línea (Cádiz) y Cártama (Málaga)

El vendedor de la ONCE en el Campo de Gibraltar Daniel Losada. - ONCE

CÁDIZ/MÁLAGA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo Extra de Navidad de la ONCE ha repartido en el primer día de este año 2026 un total de 4,4 millones de euros en La Línea de la Concepción (Cádiz), además de un cupón premiado con 400.000 euros en Málaga.

La localidad andaluza más afortunada ha resultado la gaditana de La Línea de la Concepción, donde Daniel Losada vendió once cupones de primera categoría premiados con 400.000 euros cada uno en la esquina de la calle Carboneros con Doctor Villar, en pleno centro de La Línea, según ha informado la ONCE en un comunicado difundido este 1 de enero.

Dani, como le llaman todos en el Campo de Gibraltar, es vendedor de la ONCE desde 2007, y sabe bien lo que es regalar fortuna a sus clientes porque en cinco ocasiones ha dado ya premios mayores, el mayor de ellos, hasta este pasado miércoles, en 2015, cuando repartió cerca de dos millones de euros, según han detallado desde la ONCE, desde donde han puesto de relieve que, en este 1 de enero de 2026, se ha superado a sí mismo con 4,4 millones de euros en premios para sus vecinos.

"Da igual que sea Navidad o sea Feria, siempre viene bien un pellizquito, es una alegría que a nadie le sobra", ha comentado nada más saber que había dado la suerte a los suyos de nuevo. "He soñado con dar un 'Cuponazo' un viernes, pero no este de Navidad", ha añadido el vendedor para destacar que "un cupón de Navidad es lo más semejante a un 'Cuponazo', y me alegro mucho por la gente, porque cuando un pueblo está más necesitado, más se intenta que toque y, por lo tanto, mayor alegría".

En Málaga, Juan Carlos Collado ha vendido otro cupón de primera categoría agraciado con 400.000 euros en la localidad de Cártama.

En total, este primer sorteo del año de la ONCE ha repartido más de 25 millones de euros en premios mayores principalmente entre Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

El año pasado, el Sorteo de Navidad de la ONCE repartió también más de 14,5 millones de euros en sus premios mayores en cuatro provincias andaluzas entre las localidades de Alora (Málaga), Huelva, Linares (Jaén), Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera (Cádiz), con 36 cupones premiados con 400.000 euros cada uno.

Este sorteo ofrecía más de 53 millones de euros en premios con 90 premios de 400.000 euros en la primera categoría, 90 premios de 40.000 euros en la segunda categoría y otros 90 de 20.000 en la tercera.