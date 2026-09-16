La Subdelegación en Málaga celebra la inversión de 830 millones del Gobierno para ampliar el aeropuerto Costa del Sol

Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado a través de un vídeo, "el impulso" del Ejecutivo de España para la ampliación del Aeropuerto de Málaga Costa del Sol, tras la aprobación este pasado martes en Consejo de Ministros de una inversión de 830 millones de euros que para "afrontar su segunda gran transformación".

Salas ha valorado la inversión del Gobierno para una ampliación que podría permitir que el Aeropuerto Costa del Sol pase de una capacidad para 30 millones de viajeros hasta los 36 millones de viajeros.

"Esta ampliación que será una realidad en los próximos años hará posible que Málaga siga siendo un motor económico fundamental tanto en Andalucía como en España", ha subrayado este miércoles el subdelegado del Gobierno.

La ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol contempla casi duplicar la superficie actual del área terminal, que pasaría de 80.000 metros cuadrados a 140.000, entre otras actuaciones. Asimismo, el subdelegado del Gobierno en Málaga destaca que "las superficies dedicadas a la actividad comercial en la terminal podrían ampliarse en un 41%".

"Gracias a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, Málaga podrá contar con un aeropuerto referente a nivel internacional", ha concluido Salas.