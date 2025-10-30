El subdelegado defiende la gestión del incidente que ha generado un atasco en el acceso oriental a Málaga por la A-7

MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha defendido la gestión llevada a cabo al respecto del incidente --la avería de un camión-- que ha generado este jueves por la mañana un gran atasco en el acceso a Málaga capital desde la zona oriental de la provincia por la carretera A-7. También ha reprochado al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado que "se dedique a usar una incidencia en la A7 por la avería de un camión para arremeter contra los servidores públicos de la Guardia Civil, la DGT y Carreteras".

Así, respecto a estos últimos, Salas ha dicho que han realizado "todos los esfuerzos posibles para solventar una situación de estas características que es compleja y que además se ha producido durante la noche".

En una nota de audio, Salas señala que además de las gestiones realizadas para la retirada del vehículo, se ha advertido a los conductores sobre la incidencia a través de la DGT y se ha informado a los mismos sobre las vías alternativas para evitar la A7, "que no ha sido cortada de manera total en ningún momento, sino que ha permanecido con un solo carril".

"No hemos escuchado decir ni una sola palabra del presidente de la Diputación sobre los atascos diarios que sufren tanto la A-357 y la A-355 ni sobre el hecho de que la A-397 haya permanecido cortada por completo durante siete meses incomunicando por completo a la Serranía de Ronda", ha criticado Javier Salas.

"No ha dicho nada porque son problemas de vías de titularidad de la Junta de Andalucía que gobierna su partido. Todo ello denota que el presidente de la Diputación se comporta a base de sectarismo, demagogia y populismo, y está más implicado en hacer oposición al Gobierno de España que de atender sus obligaciones con los pequeños municipios de la provincia que están abandonados por la institución provincial que preside", ha expresado.

En su mensaje, el subdelegado del Gobierno también señala que distintos grupos políticos de la Diputación "vienen denunciando el descenso en las inversiones de la institución provincial en la mejora y mantenimiento de la red de carreteras de la provincia que son de su competencia, lo cual demuestra su incompetencia para gestionar sus obligaciones y su obsesión con hacer oposición al Gobierno de España".