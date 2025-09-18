Subdelegado dice que segunda gran transformación de aeropuerto de Málaga vendrá del "compromiso del Gobierno de Sánchez"

Archivo - El subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS - Archivo

Valora que el aeródromo de la Costa del Sol sea uno de los que más inversiones recibirá del Documento de Regulación Aeroportuaria

MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este jueves que "el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol va a afrontar en breve su segunda gran transformación gracias al compromiso inversor del Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar esta importante infraestructura garantizando la modernización y la demanda en nuestro aeródromo".

A través de un comunicado, Salas ha señalado que "la primera gran transformación fue planificada y ejecutada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y esta segunda será afrontada gracias al compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, siendo el de Málaga el aeropuerto de Andalucía que más inversión recibe y uno de los primeros de España".

"Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja con visión estratégica para el desarrollo de Málaga y para mejorar una de las principales infraestructuras de nuestra provincia con el objetivo de seguir creciendo y para que nuestro aeropuerto continúe siendo uno de los principales motores de crecimiento de Málaga y su entorno", ha agregado el subdelegado del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves la propuesta de inversiones de AENA para los aeropuertos españoles en Alicante, donde ha destacado que el DORA 2027-2031 contempla una inversión total de 12.888 millones de euros en la red de aeropuertos españoles.

En el quinquenio 2027-2031 arrancan las actuaciones más significativas en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Esta gran inversión será de 1.500 millones de euros en total.

Así, la ampliación del Aeropuerto consistirá, fundamentalmente, en la adecuación del control de seguridad para instalar las máquinas que permiten no sacar líquidos ni elementos electrónicos, crear un control de pasaportes con la superficie y prestaciones necesarias para que tenga la calidad y eficiencia necesaria y, a continuación, un dique no Schengen, paralelo a la pista nueva; también se reconfigurará el dique actual.

La nueva superficie será un 45% superior a la actual. Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014.