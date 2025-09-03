El subdelegado dice que "todo hace pensar" que el cadáver hallado en Vélez-Málaga sería del hombre desaparecido

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en rueda de prensa en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado este miércoles que "todo hace pensar" que el cadáver que fue hallado este pasado martes en un pozo del municipio malagueño de Vélez-Málaga correspondería al hombre de 52 años desaparecido en dicha localidad hace días.

"En principio, todo hace pensar que el vecino desaparecido corresponde con el cadáver desgraciadamente encontrado ayer en un pozo en Vélez-Málaga, por la ropa, sobre todo, y por las características de la persona", ha manifestado Salas en declaraciones a los periodistas tras una concentración de repulsa por la última víctima de violencia machista.

Al mismo tiempo, el subdelegado ha agregado que "sin embargo, las pruebas científicas y de autopsia todavía no están finalizadas, con lo cual estamos a la espera para determinarlo oficialmente".

Por último, cuestionado sobre las causas de la muerte, el subdelegado ha expresado no tener esa información "con seguridad" porque aún no están los resultados de la autopsia.

El cadáver fue hallado por un ciudadano que avisó sobre las 19.30 horas del pasado lunes de que había una persona fallecida en un pozo y que creía que podía llevar varios días. En ese momento, desde el 112 se dio aviso a los servicios sanitarios del 061, a la Policía Nacional y a efectivos de bomberos, que sacaron el cuerpo del pozo.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras hallarse ese cadáver, que todo apunta a que podría corresponderse con el hombre de 52 años desaparecido a finales de agosto en dicho municipio.