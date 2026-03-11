Subdelegado del Gobierno en Málaga dice que campaña de Semana Santa va a ser un éxito "a pesar del consejero de Turismo"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha afirmado este miércoles que la campaña turística de Semana Santa "va a ser un éxito a pesar del consejero de Turismo, al que --el presidente de la Junta--, Juanma Moreno, debería exigir que deje de quejarse y se ponga a trabajar".

En este sentido se ha manifestado Salas después de que el titular de Turismo del Gobierno andaluz, Arturo Bernal, haya criticado este pasado el que ha considerado "desinterés" del Gobierno en los trabajos para reconectar Málaga por AVE de cara a Semana Santa.

"La Junta sabe que el Gobierno de España está trabajando las 24 horas para restablecer la conexión del AVE entre Málaga y Antequera y no como hizo la Junta en la carretera de San Pedro a Ronda donde le dio igual dejar aislada una comarca, a sus trabajadores, empresarios y turismo durante meses", ha expuesto Salas.

El representante del Ejecutivo en Málaga ha afirmado que mientras las agencias de viaje y los profesionales del sector turístico están trabajando para atraer turistas, siendo imaginativos y poniendo en valor a la provincia, "uno de los consejeros estrella de Moreno Bonilla se convierte en un lastre para incentivar la llegada de turistas".

"¿Qué consejero de Turismo de cualquier región de España pretende atraer turistas afirmando que las conexiones ferroviarias son propias de un país tercermundista?. ¿Cómo pretende incentivar la llegada de turistas con esa actitud?", ha criticado Salas.

El subdelegado ha afeado que el presidente de la Junta y sus consejeros se dedican, en su opinión, "a la confrontación con el Gobierno de España, y deberían estar a la altura y gestionar y trabajar y buscar soluciones".

"Desde el Gobierno de España hacemos un llamamiento para que los españoles sigan visitando nuestra tierra en Semana Santa y estamos seguros de que así será y la temporada será un éxito, a pesar de Moreno Bonilla y los suyos", ha concluido Javier Salas.