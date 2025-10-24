El subdelegado del Gobierno recibe al nuevo delegado de Economía y Hacienda en Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, recibe al nuevo delegado de Economía y Hacienda, Juan Pedro Carnero. - SUBDELEGACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recibido este viernes al nuevo delegado de Economía y Hacienda, Juan Pedro Carnero.

Las delegaciones de Economía y Hacienda son órganos territoriales que dependen orgánicamente del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de su dependencia funcional de determinados órganos directivos del Ministerio de Economía, han explicado desde la Subdelegación en una nota.

Antes de su nombramiento, el nuevo delegado de Economía y Hacienda desarrolló su labor como secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga desde 2017, y con anterioridad había ejercido como jefe de la Dependencia de Agricultura y Pesca de la propia Subdelegación del Gobierno y como subdirector del Catastro.

Salas ha agradecido al nuevo delegado la labor realizada en la Subdelegación durante los últimos años y le ha deseado los mejores éxitos en esta nueva etapa profesional.

Estas delegaciones nacieron en 1992, coincidiendo con la creación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que asume las competencias en materia tributaria que, hasta ese momento, habían desarrollado las entonces denominadas delegaciones de Hacienda.

Las delegaciones de Economía y Hacienda ejercen, en su ámbito territorial, las competencias del Ministerio de Hacienda (salvo las correspondientes a los Tribunales Económico-Administrativos y a la AEAT), las competencias del Ministerio de Economía en lo relativo a la recaudación de los recursos de naturaleza pública no tributaria ni aduanera y a la Caja General de Depósitos de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, así como al Instituto Nacional de Estadística.

Igualmente, ejercen con carácter permanente la representación general del Ministerio de Hacienda y, en su caso, de los organismos adscritos o dependientes del departamento. Las delegaciones de Economía y Hacienda se encuentran integradas por las Secretarías Generales, las Intervenciones Delegadas Regionales y Territoriales y las Gerencias del Catastro, excepto en el País Vasco y en Navarra.