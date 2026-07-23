Subdelegado lamenta "una nueva campaña de bulos" del PP sobre la reforma del reglamento de Costas

Reunión del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, con el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina, y el Jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este jueves el "apoyo" del Gobierno de España a los empresarios de las playas y ha lamentado "una nueva campaña de bulos del PP" con motivo de la reforma del reglamento de Costas.

Salas ha mantenido una reunión con el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina, junto a miembros de su equipo y a la que también ha asistido el Jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González.

Así, ha declarado que la reforma del reglamento de Costas "busca garantizar que el otorgamiento de concesiones para actividades económicas que efectúan las comunidades autónomas se realice mediante procedimientos transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva, de acuerdo con los requerimientos formulados por la Comisión Europea en el marco del procedimiento de infracción abierto a España".

El subdelegado del Gobierno ha arremetido contra el PP reclamándoles "la necesidad de explicar qué problemas tiene con la transparencia, la imparcialidad y la concurrencia competitiva para otorgar las concesiones; porque parece que esto no le gusta mucho".

Ha precisado que que se trata de una modificación del Reglamento de Costas de carácter estatal que establece un régimen jurídico común para todo el litoral español. Además, ha recordado que el trámite de audiencia e información pública ya ha finalizado y que durante ese periodo se recibieron las observaciones y alegaciones de administraciones, entidades y particulares interesados.

"La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o establecimientos existentes", ha asegurado Salas y ha agregado que "la reforma se limita a adaptar el procedimiento de otorgamiento de concesiones para actividades económicas en el dominio público marítimo-terrestre a las exigencias de la normativa europea sobre concurrencia competitiva".

Ha incidido en que "no existe una afección automática sobre los establecimientos actualmente instalados ni una alteración inmediata de las condiciones en las que desarrollan su actividad" y ha negado que "la reforma implique la desaparición de chiringuitos o establecimientos de hostelería en el litoral andaluz".

El subdelegado del Gobierno ha agregado que "la reforma aporta seguridad jurídica al adaptar la normativa española a las exigencias expresamente formuladas por la Comisión Europea y dicha modificación no altera el marco competencial en el que el Estado, como titular del dominio público marítimo-terrestre, mantiene la competencia para establecer el régimen jurídico de este dominio público, que debe ser común para todo el territorio nacional".

Durante la reunión se ha analizado la situación de las autorizaciones para el establecimiento de canales náuticos en el litoral malagueño. Para esta situación, Salas ha propuesto abordar la agilización de trámites en una futura reunión ya que la misma afecta a cinco dependencias diferentes de las administraciones central, autonómica y local.