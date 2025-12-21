Los 'Sueldazos' de la ONCE reparten casi dos millones de euros entre Puerto Real (Cádiz) y Ronda (Málaga)

Ángeles Sánchez, vendedora de la ONCE en Puerto Real (Cádiz). - ONCE

PUERTO REAL (CÁDIZ)/RONDA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado, 20 de diciembre, ha repartido cerca de dos millones de euros con 'Sueldazos' que han dejado fortuna en Puerto Real (Cádiz) y Ronda (Málaga).

En concreto, un acertante de Puerto Real ha ganado un 'Sueldazo' de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suma un total de 1,5 millón de euros, y otras nueve personas han obtenido un premio de 20.000 euros cada una, que suman otros 180.000 euros, según ha detallado este domingo la ONCE en una nota en la que precisa que, en Ronda, otro acertante se ha llevado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes que suman 240.000 euros.

En Puerto Real, María de los Ángeles Sánchez, vendedora de la ONCE desde 2016, ha repartido la fortuna entre las calles La Plaza y Cruz Verde, en pleno centro comercial de la localidad gaditana, el mismo lugar donde en septiembre de 2019 dio el mismo premio, otro 1,7 millón de euros.

Ángeles sabe, por tanto, qué se siente al dar un premio tan grande a sus vecinos. "Es una felicidad muy grande, y las personas se ponen locas de contentas. Es una ilusión muy bonita", ha relatado en declaraciones recogidas por la ONCE. "Y cuando no toca, lo más bonito es colaborar con la ONCE, que hace una labor muy grande, y eso te llena, y aunque no les toque, siguen jugando, porque ayuda a muchas personas con discapacidad", según ha agregado antes de declararse "muy orgullosa de pertenecer a la ONCE" porque ve que "da mucha felicidad a muchas personas".

En esa línea, Ángeles reivindica a la ONCE "por encima de todas las cosas". "Es que nos llevamos todo el año repartiendo premios muy buenos; si no son los rascas son los cupones, si no el 'Eurojackpot', no hay que esperar al 22 de diciembre para ganar un premio, y eso lo sabe la gente", destaca.

En Ronda, Roberto Carlos Hidalgo ha vendido la serie agraciada con otro 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros dos días después que de la ONCE dejara otros 350.000 euros también en la misma localidad malagueña.

Roberto Carlos Hidalgo es vendedor de la ONCE desde 2008, en el polígono industrial Fuerte. "Me emociona, es una satisfacción enorme", ha manifestado este domingo. "Siempre espero dar el premio, y cuando llega ese día es una alegría muy grande, y más en vísperas ya de Navidad", ha añadido.

De este modo, la ONCE repartió este pasado sábado un total de 1.920.000 euros en premios mayores entre las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga.

El sorteo de este sábado estaba dedicado al Año Internacional de las Cooperativas, y ha repartido el resto de sus premios entre Canarias, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

El 'Sueldazo' del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.