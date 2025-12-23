Sumar pregunta en el Congreso por la demora en reconocer a García Caparrós como víctima del terrorismo

Las hermanas de García Caparrós junto a los dirigentes de IU Ernesto Alba y Toni Valero, en una imagen de archivo. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diputados de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar han registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer por qué el Gabinete de la Presidencia no ha remitido aún al Ministerio del Interior la solicitud de reconocimiento como víctima del terrorismo de Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación en demanda de la autonomía para Andalucía.

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso por Málaga, Toni Valero, ha recordado que "este mes se han cumplido 48 años del asesinato de Manuel José García Caparrós, sindicalista de Comisiones Obreras, muerto por disparos policiales en 1977 mientras participaba en una manifestación pacífica por la libertad, la amnistía y la autonomía andaluza. Su muerte, como la de otras víctimas de la transición, sigue impune", según una nota de este partido.

Valero ha criticado que "la familia ha solicitado formalmente su reconocimiento como víctima del terrorismo, una categoría que supondría reparación jurídica, económica y moral", para precisar entonces, que, aunque "el gabinete de la presidencia aseguró por escrito que trasladaría la solicitud al Ministerio del Interior, dicha gestión no se ha realizado".

"Por ello, preguntamos por qué motivo no se ha enviado aún esta solicitud, cuándo piensa hacerlo el Gobierno y cuánto tiempo prevé el Ministerio del Interior para resolver el expediente una vez recibido", ha continuado argumentando el líder de IU Andalucía.

"Este caso no es solo una cuestión administrativa, sino un problema de memoria democrática", ha apostillado Valero su reflexión sobre esta iniciativa.

El diputado en el Congreso ha incidido en que "también preguntamos qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno para reconocer a otras víctimas antifranquistas de la guerra civil, la dictadura y la transición, muchas de las cuales siguen sin verdad, justicia ni reparación".