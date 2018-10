Susana Díaz destaca el potencial de "todos los rincones" de Andalucía: "Hay muchas oportunidades que explotar"

Publicado 28/06/2018 14:49:38 CET

La presidenta visita Algarrobo y promete trabajar en que las aguas de EDAR se regeneren por la importancia de los tropicales en la zona

ALGARROBO (MÁLAGA), 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado durante su visita al municipio malagueño de Algarrobo, después de acudir a Frigiliana, otra localidad de la comarca de la Axarquía, el potencial que tienen "todos los rincones" de la región y las "muchas oportunidades" que existen para "utilizar y explotar".

En su intervención en la Casa de la Juventud, que se inaugura el próximo sábado, y tras acudir al Ayuntamiento, firmar en el Libro de Honor y pasear por las calles de Algarrobo junto a su alcalde, Alberto Pérez; el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el consejero de Empleo, Javier Carnero, entre otros; Díaz ha incidido en que su "principal objetivo y compromiso" es ser "la presidenta de todos los pueblos, sean grandes o pequeños, de los barrios, y que sientan que no hay diferencias ni distinción".

Entre las oportunidades de Algarrobo ha citado su "fortaleza" en turismo, en gastronomía pero también su ubicación en una zona, junto a la costa de Granada, donde se producen más tropicales en Europa: "Tenemos que ayudar y arrimar el hombro".

En este punto, ha aludido a la petición de poder regenerar las aguas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) precisamente por esas necesidades de los cultivos: "Mi compromiso es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, cumpliendo la ley, para que el agua se pueda utilizar porque es de necesidad".

Así, ha señalado también la "apuesta importante" de la Junta por ayudar a jóvenes agricultores de la Axarquía, con seis iniciativas para "tener un tejido dinámico y a través de las oficinas comarcales estamos apoyando estas y otras iniciativas para vender productos fuera".

En la primera vez que un presidente de la Junta visita esta localidad malagueña, Díaz ha indicado que se le ha planteado la necesidad de ampliar el polígono, asegurando que trabajarán para "subsanar lo que sea posible y dar lo que necesitan los que están instalados en él y quieren seguir creciendo". También se ha referido a esta nueva Casa de la Juventud como nuevo espacio de ocio para niños y jóvenes y ha indicado que es "entrañable" esta visita, recordando que su primer cargo institucional fue precisamente el de concejala de Juventud.

La ampliación de uno de los centros educativos de Algarrobo trasladada por el AMPA, la necesidad de atención sanitaria "en todos los rincones" así como la petición de algunas mujeres del municipio sobre la ley de dependencia han sido otras cuestiones a las que se ha referido.

Al respecto, ha subrayado que va a "seguir blindando" la Dependencia "y que algunos que están esperando reciban ese derecho que es suyo y que ha dado un respiro a tantas familias y ha ayudado en determinados momentos".

Tal y como ha indicado en Frigiliana, la presidenta de la Junta ha insistido en que 2018 será "un buen año donde se va a crear mucho empleo". Así, ha apostado por trabajar para que "no sea precario" sino de calidad y ha incidido en los buenos datos del turismo, de las exportaciones y del incremento de la economía que, no obstante, "se tiene que notar en las familias, en las casas y hasta que las heridas de la crisis no se curen no habremos pasado el mal trago".