Susana Díaz dice que los socialistas malagueños tienen en Aguilar "el mejor secretario general posible"

FUENTE DE PIEDRA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La senadora del PSOE Susana Díaz ha considerado que los socialistas malagueños van a tener en Josele Aguilar "al mejor secretario general posible, porque es un hombre que va a unir, que tiene talante, que es un currante y que es buena persona, muy buena persona".

Así lo ha asegurado la exsecretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía en el acto de la celebración de los premios Oliva Carmona en Fuente de Piedra (Málaga), junto al secretario de Organización del PSOE malagueño, Pepe Bernal; y el alcalde, Siro Pachón.

Díaz ha señalado que este domingo, cuando se celebra el congreso del PSOE de Málaga, Aguilar tendrá que "poner las primeras piedras para que el PSOE de Málaga recupere la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas, que nos vuelva a colocar en el sitio que nos permite cambiarle la vida a la gente".

"Y es muy importante que lo que haga mañana allí salga bien, porque no será bueno solo para el PSOE, sino será bueno para la provincia de Málaga", ha asegurado la senadora, quien ha asegurado que es "un hombre como Siro, feminista; y son feministas porque creen en las mujeres".

La socialista ha instado a ir "hombres y mujeres de la mano defendiendo la igualdad". "Si nos separamos, si nos dividimos, el machismo crece. Y si el machismo crece, siempre las mujeres salen perdiendo", ha apostillado.

En este sentido, ha recordado historias "de demasiadas mujeres" que de niñas tuvieron que salir del colegio "para ir a servir a las casas"; "muchas mujeres anónimas que no pudieron estudiar y que firmaban con una equis, y si firmaban con una equis no podían abrir una cuenta corriente, ya para eso estaba el marido".

Díaz ha incidido en que en el camino hacia la igualdad "no podemos ir solas, tenemos que ir hombres y mujeres de la mano y eso es lo que hemos defendido las mujeres socialistas y feministas en todos estos años".

"Por eso, cuando ahora veo que cogen las banderas de la igualdad y se la tiran unas contra otras y unos contra otras, digo, ese no es el camino. Necesitamos ir juntos y juntas", ha incidido la senadora, quien ha considerado que "en nuestra sociedad no es verdad que todavía se concilie", poniendo como ejemplo los horarios.

Ha lamentado que desde 2017 "hemos desandado un camino, hemos hecho el camino a la inversa y hay cosas que hoy no están igual que en ese año", punto en el que ha asegurado que "muchos chavales y chavalas utilizan un lenguaje que no se utilizaba hace unos años y las redes sociales, los móviles, que son una de las armas de este siglo, están sirviendo para que se vuelvan a controlar a las chicas, para que el lenguaje cambie".

"Yo ejercía un gobierno, ejercía la autoridad, pero, desgraciadamente, cuando aspiraba me decían que era ambiciosa, cuando dirigía, me decían que mandaba, y cuando tenía carácter, decían 'es que es muy mandona y muy soberbia'. No, era una mujer con sensibilidad, pero que tenía que ejercer el gobierno porque tenía que abrir techo de cristal y de hormigón para que muchas mujeres avanzaran", ha dicho.

Para Díaz, "no es casualidad que no conozcamos el nombre de muchas mujeres a lo largo de la historia; no es casualidad que no conozcamos el nombre de mujeres que han sido científicas o que sus maridos firmaran por ellas; no es casualidad que no conozcamos el nombre de muchas mujeres escritoras a lo largo de la historia, de muchas mujeres que han abierto espacio a otras y se borraban sus nombres para que no hubiera un legado".

La socialista ha lamentado que "todavía hay carreras muy potentes en las que el número de mujeres es minoritario y son las carreras que después dan derecho a tener empleo mejor remunerado" y ha señalado que cuando se dice que el salario medio de las mujeres es más bajo "es porque hay sectores muy potentes, sectores masculinizados, donde ellas no están". "No es porque sean menos talentosas, menos inteligentes o más trabajadoras. Al contrario, cuanto mínimo, son igual", ha incidido.

También se ha referido a que la pensión media de las mujeres es inferior y es "porque durante muchos años, muchas de ellas trabajaban, pero no cotizaban" y ha instado a pensar en las cuidadoras "que al final necesitarán los cuidados y tendremos que adaptar también esas leyes, que eran buenas para todos, para que acaben siendo buenas para esos ángeles que entran en las casas".

Díaz ha considerado que "el trabajo que queda por delante es enorme" en igualdad; "y en violencia más", recordando que son cinco las mujeres que han muerto ya en lo que va de año.

Sobre la publicación del libro sobre José Bretón, 'El odio', ha dicho que aunque defiende la libertad de creación y "no podemos ponerle censura a la cultura", ha considerado que ese "no es un libro, ese libro es el arma de un asesino que quiere hacerle daño a una mujer a la que le robó y le asesinó a sus propios hijos. Y eso no se puede permitir".

"Cuando ese debate está en la sociedad, es porque la sociedad no está mirando con los mismos ojos a esa violencia hacia las mujeres y hacia esos niños. Y no piensa que llevamos ya casi 500 niños huérfanos en los últimos años, siete en tres meses de 2025", ha precisado.

También se ha referido a "cuando vemos hoy a un futbolista, que por muy importante que sea y por mucho dinero que tenga, si una muchacha te dice que no, pues es que no, hijo, es que no". "Esto pasa porque como estos días atrás hemos visto que algunos se daban golpes de pecho y después no se comportaban como se tenían que comportar", ha finalizado.