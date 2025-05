Talleres, música, charlas y teatro, entre las actividades culturales que la Diputación de Málaga para esta semana

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga presenta para la semana que viene un variado programa de actividades culturales con presentaciones talleres, actuaciones musicales, teatro, charlas y exposiciones, que se desarrollarán en la capital y la provincia.

En un comunicado, explica que la primera actividad cultural de la Biblioteca Cánovas del Castillo comienza el 13 de mayo, a las 18.00 horas, con una nueva sesión del taller didáctico para jóvenes entre 13 y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos. Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual.

El jueves 15 de mayo, a las 11.00 horas, la Biblioteca Cánovas tendrá lugar una nueva cita del servicio de consultoría educativa o laboral. Durante todo el año 2025, salvo los meses de verano, ofrecerá este servicio de consultoría para los usuarios de la mano de Álvaro Recena.

Continuando con las actividades de la Biblioteca Cánovas del Castillo, el 15 de mayo acogerá una nueva sesión del 'Taller de viñetas 2025' dirigido a público juvenil de entre 11 y 17 años de edad e impartido por Omar Janaan, a las 17.30 horas. La actividad tiene una periodicidad mensual, y está enfocado a desarrollar el proceso creativo del cómic y humor gráfico a través de las viñetas, el cómic, el humor gráfico y los procesos creativos en general.

El mismo día, en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo, a las 19.00 horas, Ana Barrena Gómez estará a cargo de la ponencia 'La Historia sanitaria de Málaga a través de sus documentos (siglos XVIII-XIX)'. El objetivo de este encuentro será dar a conocer una parte olvidada de la producción documental sanitaria de Málaga a través del estudio y análisis de distintas tipologías documentales, destacando el Catastro de la Ensenada, los expedientes de enfermedad, las licencias, los libros de cuentas, y los memoriales entre otros. Se complementará con una ruta guiada el sábado 17 de mayo a las 11.00 horas.

A las 20.30 horas, el MVA recibe a Niamh Regan, que presentará su más reciente trabajo 'Come as you are'. La tradición musical irlandesa corre por sus venas, y tras sus viajes a California ha logrado desarrollar un particular estilo que oscila entre el folclore y el pop más intimista.

El próximo viernes 16 de mayo, a las 18.30 horas, en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo, se presentará la novela de Chema Cano 'Seis acordes'. El 21 de octubre de 2011, Leonard Cohen recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En su discurso, detalla su relación íntima y atemporal con Federico García Lorca y cuenta la historia del joven español que le enseñó los seis acordes con los que construyó su carrera musical. Este es el punto de partida de la novela que transita por todo el siglo XX y que muestra a su protagonista, coetáneo de Lorca y al que el azar llevará hasta Montreal para influir de manera definitoria en la carrera del músico canadiense.

El mismo día, a las 19.30 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos del Ateneo una nueva sesión del Ciclo de escritoras/es malagueños actuales, organizado por la Diputación de Málaga y la Vocalía de Narrativa y Ensayo del Ateneo de Málaga.

Dentro de la programación de la II edición del Festival Clásicos de Teatro de Málaga, el MVA acoge la obra 'Julio César' de la Compañía Do Chapitô el viernes 16 de mayo, a las 20.30 horas. El espectáculo está inspirado en la imaginación popular de las representaciones de Roma y la notable figura que fue Julio César. Do Chapitô presenta una obra donde se entremezclan la reconstrucción histórica, el documental y la parodia.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

El municipio de Estepona recibe a dos pandas de verdiales, con motivo de la 'Festividad de San Isidro Labrador', el jueves 15 de mayo. La Panda Manolo Reina, estilo Montes, actuará a las 12.00 horas y a las 17.00 horas será el turno de la Panda Raíces de los Moras, estilo Almogía.

El sábado 16 de mayo será el turno de la Escuela de Tamborileros de Málaga que actuará en la Plaza de la Constitución de Alcaucín, a partir de las 10.00 horas. La Escuela de Tamborileros de Málaga nace en octubre de 2010 bajo la dirección de Emilio Ortigosa Carranque. Es una de las escuelas con mayor número de alumnos tamborileros y la más grande de la provincia de Málaga, y es referente en el mundo Rociero por su sello diferente y por su estilo en el toque, cantera de hermandades rocieras que ya tienen como tamborileros oficiales alumnos de esta escuela.

Dentro de la II edición del Festival Clásicos de Teatro de Málaga, la actriz malagueña Marina Devesa, acompañada por La banda morisca, visita el viernes 16 de mayo, a las 20.00 horas, la casa de la Cultura de Almáchar. El monólogo interpretado por Devesa se acompaña con cuatro interpretaciones musicales que adaptan pasajes de 'El collar de la paloma' de Ibn Hazm y poemas de Antonio Gala. Posteriormente, el 18 de mayo actuará en los Jardines de la Baltasara de Alhaurín el Grande, a las 12.00 horas.

EXPOSICIONES

El Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga acoge hasta el próximo 23 de mayo la exposición 'Imprenta Sur (1925-2025). Cien años, cien objetos', para conmemorar el centenario de una de las imprentas más significativas vinculadas a la poesía española del siglo XX.

Por otra parte, el Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera acoge la muestra 'Vivir, crear, viajar', que reúne 56 obras del pintor antequerano David Sancho. La exposición se puede visitar en las salas temporales de la planta baja del museo hasta el 25 de mayo.