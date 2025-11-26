La tasa de la basura y la vivienda centran el pleno del Ayuntamiento de Málaga

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de basura, con mociones urgentes tanto del grupo del PP como de Con Málaga, junto con la defensa de la inversión en la vivienda pública (PSOE), centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de noviembre en el que también se debatirá, tras propuesta de Vox, sobre "déficits estructurales" de Campanillas.

En relación con el impuesto de basura, el alcalde, Francisco de la Torre, ha detallado la moción del PP con la que insta al Gobierno a reformar la Ley 7/2022 de modo que adopte medidas que suavicen los efectos de la aplicación de dicha ley, que establece la obligación de repercutir a la ciudadanía el coste total de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos en forma de tasa o prestación patrimonial.

También instan al Ejecutivo "a que establezca, con o sin reforma de la mencionada Ley 7/2022, criterios únicos para que se reduzcan al mínimo posible las diferencias en el importe a pagar por la ciudadanía en concepto de tasa o prestación patrimonial de residuos y se garantice la igualdad de los españoles con independencia del municipio en el que residan".

Además, reiteran que el Consistorio "se compromete al estudio riguroso de medidas que supongan bajadas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una vez conocidos los efectos reales de la puesta en marcha de la prestación por la aplicación de la Ley de Residuos".

De la Torre ha dicho que "lo que queremos en definitiva es que el Gobierno en la ley nacional pudiera haber abierto el camino a que no fuera una repercusión plena y total del coste y eso hubiera permitido una flexibilidad a lo mejor mayor en la aplicación de la norma".

Además, ha incidido en que si "hubiera sido una ley más clara que hubiera permitido que la aplicación por los municipios españoles no dé lugar a una situación dispar". Por último, ha insistido "en la voluntad firme que tenemos de reducción del IBI; será lo más posible".

CON MÁLAGA CRITICA "EL BASURAZO"

La moción del grupo de Con Málaga también es relativa a la nueva tasa de basura doméstica y "al incremento de la presión fiscal a las familias trabajadoras malagueñas por la subida de las tarifas y derivada de las nuevas ordenanzas fiscales".

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado lo que ha llamado "el basurazo" y ha dicho que es "absolutamente carente de progresividad y de justicia fiscal, no emplea todos los instrumentos que contempla la ley para reducir los impactos en las familias trabajadoras y por tanto y en consiguiente acaba penalizándolas".

Así, ha criticado el modelo tarifario del PP "profundamente injusto" y ha advertido de que "los malagueños van a tener que pagar doble por el mismo concepto que es tasa de basura".

La moción plantea medidas como la "reducción del IBI de manera inmediata para eliminar esa doble tributación" y "una tasa de basura para las viviendas turísticas", entre otros, además de "una exención de tasa de basura para las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y para todos los barrios en Málaga que están calificados como zonas con necesidades de transformación social".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha insistido en que "el basurazo implementado por el PP es directamente meterle la mano en el bolsillo al pueblo de Málaga". Ha pedido, por tanto, que "traigan una herramienta que sea realmente equitativa justa y de acuerdo a las necesidades y requerimientos de nuestra gente".

Sobre la moción de Con Málaga y sobre reducciones, De la Torre ha dicho que de lo que "puede estar tranquilo el grupo de Con Málaga es que hemos estudiado la ley a fondo, hemos hecho una aplicación en la ordenanza que trata, dentro de la limitación y obligaciones de la ley de repercusión de los gastos totales, de ser la mejor posible para los ciudadanos".

VIVIENDA

Por su parte, el PSOE lleva como moción urgente "la defensa de la inversión en vivienda pública y la adopción de medidas para intervenir en el mercado salvaje de la especulación que sacude Málaga", según ha detallado su portavoz, Daniel Pérez.

Pérez ha insistido en que hablan del "principal problema que existe en la ciudad de Málaga" como es la vivienda: "Es una situación dramática la que se está viviendo, cada día que pasa va a peor".

Ha incidido en que "se ha hablado mucho de las familias, se ha hablado de los jóvenes, pero estamos viendo que de forma dramática está afectando ya a personas mayores que están viendo cómo sus contratos de alquiler están acabando", ha explicado.

Pérez ha sostenido que "desde el Ayuntamiento se puede hacer más" y "también desde la Junta", aludiendo a la evolución de lo que las cuentas autonómicas dedica a vivienda: "Si ha aumentado el presupuesto de la Junta para vivienda es gracias a la aportación directa, exclusiva y finalista del Estado".

Entre las propuestas de la moción del PSOE están instar a la Junta a aumentar el presupuesto destinado a políticas de vivienda "tras el nulo crecimiento de este en las cuentas para 2026", conminando al presidente autonómico, Juanma Moreno, "a presentar enmiendas al mismo para subsanar esta falta de medios económicos al principal problema que afrontan los malagueños y malagueñas"; así como eliminar todas las viviendas de uso turístico e instar a la Junta a declarar "de inmediato" Málaga capital como Zona de Mercado Residencial Tensionado para regular alquileres.

En relación con la moción, De la Torre ha incidido en que "tenemos más fuerza moral desde nuestro grupo para hablar de este tema, como grupo que ha demostrado su sensibilidad, su acción, ya en el tiempo". Además, ha destacado la gestión del equipo de gobierno en materia de vivienda. "Haremos el debate con máximo respeto y rigor, pero no vemos muchas cosas que podamos decir, estudiar o aceptarlas de pleno", ha dicho.

CAMPANILLAS

Por su parte, el grupo municipal de Vox, según han informado su portavoz y la portavoz adjunta, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, respectivamente, exige "planificación, inversión y control público para poner fin a los déficits estructurales de Campanillas".

Así, la moción urgente va dirigida a garantizar que el Ayuntamiento "asuma de manera prioritaria sus competencias en el Distrito 9 Campanillas, un área en pleno crecimiento urbano y demográfico debido a su vinculación con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y a la expansión residencial de los últimos años".

"Campanillas lleva demasiado tiempo funcionando como un distrito de primera en población pero de segunda en servicios", ha dicho Alcázar, que ha añadido que "los déficits existentes son obligaciones mínimas que la Ley de Bases exige a cualquier administración local en zonas urbanas consolidadas".

25N

Por otro lado, un año más se ha propuesto una moción institucional en relación con el 25N, que emana del Consejo Sectorial de las Mujeres, que no ha sido posible por la negativa de Vox.

Así, el PP lleva como moción urgente el suscribir el manifiesto que emana del Consejo Sectorial de las Mujeres celebrado el pasado viernes 21 de noviembre en el marco de las actividades que se vienen realizando con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. Al respecto, De la Torre ha incidido en el "consenso" de la moción al ser lo que se aprobó en el Consejo Sectorial de la Mujer.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha dicho que la moción "lo que proponen son subvenciones a asociaciones" y "creemos que seguir aumentando dinero y seguir subvencionando asociaciones con los resultados que tenemos pues no es la forma de luchar contra esta lacra".