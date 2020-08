Tatiana Hernández: "El cine es una catarata de desacuerdos y desencuentros"

La diseñadora de vestuario y figurinista recibe el Premio Ricardo Franco del Festival de Cine de Málaga

MÁLAGA, 28 Ago. (EUROPA PRESS -

La diseñadora de vestuario y figurinista canaria, Tatiana Hernández, recibe este viernes el Premio Ricardo Franco Academia de Cine del Festival de Málaga. La artista ha participado en un encuentro con el director del festival, Juan Antonio Vigar, en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, en el que ha hablado sobre su trayectoria y el cine, que a veces puede ser "una catarata de desacuerdos y desencuentros".

El Premio Ricardo Franco es un reconocimiento del Festival de Málaga a los perfiles más técnicos dentro del sector. Juan Antonio Vigar lo ha definido como un premio "singular". "No es habitual que los festivales y los eventos de cine reconozcan a aquellos que están detrás de las cámaras".

La diseñadora de vestuario, ganadora de un Goya en 2011 por su trabajo en la película 'Lope', piensa que aún le queda mucha trayectoria por desempeñar. "Creo que me queda mucho por hacer y descubrir y mucha gente con la que trabajar. Si miro atrás me doy cuenta de que llevo trabajando intensamente mucho tiempo, pero sin rebajar nada la adrenalina o la vida que me da cada proyecto nuevo".

Tatiana Hernández ha dicho que se encuentra "muy cómoda" con la labor que desempeña, pero le gustaría retomar algún trabajo más enfocado a la dirección de arte. "Cuando empecé me gustaba controlar toda la parte estética de una película. La dirección artística es un trabajo duro que respeto y que no estaría mal retomar algún día".

Sobre su profesión, ha hablado de la importancia de los tejidos y la necesidad de trabajar con la ambientación para darle sentido al vestuario. "Yo, por ejemplo, trabajo mucho con la ambientadora Leticia Palomares. La manera en la que ella trata los tejidos me da ese bagaje que necesito para seleccionar bien las prendas", ha añadido la figurinista.

La artista también ha hablado de 'Lope', la película con la que ganó el Goya en 2011. Según ha contado, el equipo desempeñó un importante trabajo de documentación. "No nos quedamos solo en los cuadros de la corte para analizar las prendas, había que acercarse a la cultura popular y cómo se vestía el pueblo llano".

Sobre los proyectos y directores con los que le gustaría trabajar, Hernández ha dicho que "cualquier proyecto interesante y serio que me ofrezca un reto nuevo, bienvenido sea". También ha añadido que la mayoría de directores que han trabajado con ella han vuelto a hacerlo y si no lo han hecho, ha sido por cuestión de fechas.

"Soy una persona que da muchas vueltas hasta que consigo dar con lo que realmente quiere el director", ha añadido. La artista también ha dicho que el cine es "una catarata de desencuentros y desacuerdos" en la que a veces uno tiene razón y muchas otras está equivocado.

BIOGRAFÍA

Galardonada en 2011 con un Premio Goya por su labor en la película Lope, la diseñadora de vestuario y figurinista Tatiana Hernández se forma en la TAI, donde conoce al primero de los directores con los que ha trabajado, Juan Carlos Fresnadillo. Con él rueda Esposados, corto que aspiró al Oscar, e hizo su primera película como responsable de vestuario, Intacto.

Miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine en su especialidad, Tatiana Hernández siempre subraya la importancia que tiene el vestuario en el celuloide y cómo este ayuda al público a sentirse identificado con los personajes y a dar credibilidad a las películas.

Esta profesional canaria ha creado el vestuario de 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón', 'Camino', 'La vida secreta de las palabras', 'Gordos', 'La gran familia española', 'Los amantes pasajeros', 'El niño', 'Oro' y 'Yucatán', entre otros títulos.