El Teatro Cervantes de Málaga, primera parada de la gira nacional del musical 'La jaula de las locas'

MÁLAGA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La gira nacional de 'La jaula de las locas' comenzará el 14 de julio en Málaga. El Teatro Cervantes acogerá entre el jueves 14 y el domingo 31 de dicho mes 22 funciones de la comedia musical de Broadway, un montaje dirigido por Àngel Llàcer y Manu Guix que tras ser ovacionado por más de 300.000 espectadores en Madrid y Barcelona recorrerá los principales teatros y auditorios de la geografía nacional.

Después de su paso por la capital de la Costa del Sol, llegará a Bilbao, Gijón, Valencia, Zaragoza, Alicante, Córdoba, A Coruña, Sevilla, Murcia, Mallorca y Manresa. A las 18.00 horas de este viernes salen a la venta las entradas para Málaga por un precio comprendido entre los 18 y los 60 euros.

'La jaula de las locas' es una producción de Nostromo Live protagonizada por Àngel LLàcer e Ivan Labanda y que cuenta con un elenco de 24 artistas y músicos en directo.

El propio director y protagonista de la obra ha presentado este viernes junto a Labanda, quien se alterna con él en el papel de Albin 'Zaza', y el productor de Nostromo Live Jordi Sellas la visita a Málaga y el inicio de la gira en una rueda de prensa presidida por el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar.

También LLàcer ha plasmado la silueta de su mano en el Museo de Huellas de la tercera planta del Teatro Cervantes. "La jaula pretende compartir esta alegría de vivir que muchas veces nos falta", ha asegurado el actor y director teatral de un musical que quiere transmitir esta energía positiva al patio de butacas.

'La jaula de las locas' es "sin duda uno de los títulos más importantes de la historia de Broadway. Esta nueva puesta en escena propone dos horas y media de diversión, en las que destacan el glamour de sus grandes decorados y sus 140 cambios de vestuario", han detallado.

La puesta en escena incluye 13 canciones que han marcado la historia del género, como 'Yo soy lo que soy' ('I am what I am') o 'La vida empieza hoy' ('The best of times').

El espectáculo "es un gran canto optimista a la libertad individual y colectiva. Su mensaje es potente y necesario en estos tiempos en que se vuelven a cuestionar todo tipo de libertades sociales que hasta hace muy poco se daban por plenamente consolidadas".

Lo hace, han afirmado, "a través de una temática universal: la valentía de nadar a contracorriente en un mundo que impone pautas y comportamientos estándar para todo el mundo. Cada función transforma 'La jaula' en una fiesta, una celebración de la 'joie de vivre' que se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba", han concluido.