El Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga se reabrirá el 20 de marzo y ya tiene nueva imagen

El Teatro Lope de Vega de la ciudad malagueña de Vélez-Málaga ya tiene nueva imagen, y el alcalde, Jesús Lupiáñez, ha anunciado que el espacio cultural se reabrirá el próximo 20 de marzo con una gala especial.

El Centro del Exilio de la localidad se quedó pequeño este pasado miércoles para acoger la presentación oficial de la nueva imagen corporativa del Teatro Lope de Vega, en un acto que evidenció la expectación que despierta la inminente reapertura del espacio cultural.

La nueva identidad visual ha sido diseñada por el veleño Nacho Herrera Conde y parte de un concepto profundamente vinculado a la historia del teatro. El logotipo reproduce la onda sonora de un aplauso real registrado en el propio Lope de Vega, concretamente el brindado a Pepe Luis Conde durante una de sus actuaciones en el teatro.

Ese gráfico de sonido, transformado en símbolo, pretende representar el pulso del público, la emoción compartida y la memoria viva del escenario. "Aquellos que fuisteis testigos del teatro, sois los únicos que podéis contar su historia", manifestó el joven Nacho Herrera durante su exposición.

Durante la presentación se explicó el proceso creativo y el significado de la propuesta, que fue recibida con un prolongado aplauso por parte de los asistentes. El diseño busca dotar al teatro de una imagen contemporánea, reconocible y con identidad propia, manteniendo al mismo tiempo un vínculo directo con su trayectoria histórica.

El acto incluyó además una visita guiada al interior del teatro, donde los asistentes pudieron recorrer las instalaciones ya finalizadas, acceder al patio de butacas y pisar el escenario. Para muchos fue el primer contacto directo con el espacio tras los trabajos de rehabilitación, una intervención que ha supuesto una renovación integral del edificio tanto a nivel estructural como técnico.

En este sentido, los directores de obra, Humberto García del Corral y Antonio Martín Pareja, detallaron las distintas fases de ejecución y las actuaciones realizadas a lo largo de los dos años que han durado los trabajos. A través de imágenes del proceso, explicaron la complejidad de la intervención y las mejoras incorporadas para adaptar el teatro a las necesidades escénicas actuales.

REAPERTURA CON UNA GALA EL 20 DE MARZO

Por su parte, el alcalde, Jesús Lupiáñez, anunció que la reapertura oficial del Teatro Lope de Vega tendrá lugar el viernes 20 de marzo con una gala dirigida por el veleño Salvador Conde. El espectáculo contará con participación de artistas locales y ofrecerá un recorrido por la historia del teatro como punto de partida de su nueva etapa.

El regidor adelantó asimismo que el Ayuntamiento trabaja ya en una programación amplia y variada, que se dará a conocer en las próximas semanas y que incluirá propuestas de diferentes disciplinas.

Con la presentación de su nueva imagen corporativa y el anuncio de fecha de reapertura, el Teatro Lope de Vega inicia oficialmente la cuenta atrás para volver a abrir sus puertas, en lo que supone uno de los hitos culturales más relevantes para la ciudad en los últimos años.