Teba homenajea al 'Braveheart malagueño' con la celebración de las jornadas escocesas Douglas' Days

El vicepresidente provincial Manuel Marmolejo, junto al alcalde de Teba, Cristóbal Corral, entre otros. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Teba homenajea un año mas en sus jornadas escocesas a Douglas' Days, una festividad declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga y que la localidad dedica al noble escocés sir James Douglas por su "relevante papel" en la batalla de Teba en 1330.

Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa el vicepresidente provincial Manuel Marmolejo, junto al alcalde de Teba, Cristóbal Corral, que han informado de que este año se celebra la 19 edición del 21 al 24 de agosto con el lema '¡Adelante, bravo corazón! Douglas te seguirá o morirá' y están protagonizadas por la formalización del hermanamiento entre la Villa de Teba y la ciudad escocesa de Melrose.

Douglas, el 'Braveheart malagueño', se unió a la causa de Alfonso XI contra el reino nazarí de Granada durante su paso por la península de camino a Tierra Santa, a donde llevaba el corazón embalsamado del rey Roberto I de Escocia.

En este sentido, Marmolejo ha destacado que "esta celebración es única en la provincia de Málaga porque fusiona, con un amplio programa de actividades, las culturas cristiana, judía, musulmana y escocesa".

"Música, colores y tradición, todo ello, unido al patrimonio, a los paisajes del municipio y a su gastronomía, sirven para potenciar y poner en valor la historia y el patrimonio de la localidad, entre los que destacan la iglesia de St. Bride, lugar donde reposan el corazón y los restos de James Douglas y el castillo de la Estrella, escenario fundamental de las jornadas", ha recordado el vicepresidente de la Diputación.

Corral ha explicado que la intervención de sir Douglas "resultó determinante en la conquista cristiana del estratégico castillo de La Estrella (Teba), pero el noble y la mayoría de sus caballeros fallecieron durante el enfrentamiento". Sus cuerpos, junto con el relicario que contenía el corazón del rey escocés, fueron devueltos por el emir Muhammed IV al rey Alfonso XI y llevados después a Escocia por los supervivientes escoceses.

Para conmemorar este "épico episodio", en Teba se celebran anualmente las Jornadas Escocesas Douglas' Days con multitud de actividades culturales y lúdicas en las que "se dan la mano varias culturas", como la tradicional recreación histórica teatral por las calles del municipio y el castillo de la Estrella, visitas guiadas al castillo y a la iglesia y un mercadillo medieval.

PROGRAMACIÓN

Las actividades comenzarán el jueves 21 de agosto a las 20.00 horas con la presentación de 'La gesta de Roberto de Bruce', obra de John Barbour, a cargo del catedrático Fernando Toda Iglesia, en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples Municipal.

A partir de las 22.00 horas, el gaitero Leslie Thopson será el encargado, en la Plaza de la Constitución, de interpretar la 'Douglas' march to Teba' y posteriormente tendrá lugar la presentación oficial del cartel de la XIX edición, diseñado por Sara Gómez.

Además, habrá distintas actuaciones musicales entre las que la Diputación ha destacado la interpretación de 'TebaMelrosexbulerías' a cargo de Pepe Villalba y el concierto de la Youth Pipe Band City of Inverness.

Por su parte, el viernes a las 19.00 horas se inaugurará en la calle San Francisco el mercadillo medieval con bandas de gaiteros, pasacalles y teatro interactivo. Después, se celebrará la inauguración institucional de las jornadas 2025 en la plaza de la Constitución y se representará 'Lágrimas por Itaba', una obra de José Verdugo sobre la conquista del Castillo de La Estrella.

A las 21.00 horas se inaugurará en la plaza de la Constitución el Rincón infantil de juegos y atracciones ecológicas, que abrirá hasta el domingo con actividades, talleres y juegos. Finalmente, a medianoche la plaza de España acogerá el concierto de la banda de música 'folk' celta 'Stolen Notes'.

De esta forma, la jornada del sábado arrancará a las 11.00 horas con la presentación del libro 'Enterrad mi corazón en Jerusalén' del italiano Conrado Guiducci en el salón de actos del edificio de usos múltiples municipal y a las 19.00 horas se celebrará en la plaza de la Constitución el acto de recepción de autoridades y visitantes, y habrá un pasacalles oficial hasta la plaza de España con acompañamiento musical.

Esta edición, también, acogerá la presentación del documental 'James Douglas, el hombre con dos corazones', obra del cineasta malagueño Kike Mesa, que cuenta las historia del guerrero escocés que quiso todas cumplir el último deseo de su rey.

A partir de las 21.30 horas comenzará otro recorrido, 'La conquista de las alquerías tebeñas', que visitará los puntos de ambientación mudéjar decorados por los vecinos del municipio en calle San Francisco-Grande-Herradores (mercado medieval), calle Moral (barrio árabe), calle Santa Ana (barrio hebreo) y calle Grande (barrio cristiano).

La jornada tiene previsto terminar a las 00.30 horas en la plaza de España con el concierto de Mardanis, de música instrumental vocal sefardí y oriental.

El domingo 24 será el día de puertas abiertas para conocer el patrimonio histórico de la Villa de Teba, en horario de 12.00 a 19.00 horas. Los interesados podrán visitar el Museo Histórico Municipal, el castillo de La Estrella, la iglesia de la Santa Cruz Real, y la ermita de Nuestro Padre Jesús, de 11.00 a 14.00 horas.