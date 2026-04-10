Tellado dice que el 17M está en juego "que nadie paralice el crecimiento y el avance de Andalucía"

El secretario general del PP, Miguel Tellado (c), informa sobre asuntos de actualidad. A 10 de abril de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que en las próximas elecciones andaluzas "lo que está en juego es que nadie paralice el avance de esta tierra" y ha considerado que solo la formación 'popular' "permite ese crecimiento", mientras que "todas las demás llevan a la parálisis y la división". Además, ha dicho que la candidata socialista María Jesús Montero "está más preocupada por su futuro político que por el de Andalucía".

"Somos el partido del Gobierno de Andalucía, el partido que ha dejado atrás la corrupción, el desgobierno, el sablazo fiscal de María Jesús Montero y los gobiernos del PSOE y nosotros estamos centrados en lo que a Andalucía le preocupa y a Andalucía le importa", ha aseverado Tellado a los periodistas este viernes en Málaga en un acto con militantes.

Así, ha asegurado que le gustaría que Montero "acudiese a esta campaña con propuestas, porque desde luego hasta ahora no ha presentado ninguna sobre Andalucía" y ha instado a no caer y huir "de ese juego" o "ese tipo de campañas que desde el PSOE se quieren lanzar".

Según Tellado, Andalucía "avanza a un ritmo imparable" y ha apuntado que el próximo 17 de mayo "está en juego continuar la senda de crecimiento, de buena marcha que ha conseguido liderar el presidente Juanma Moreno desde 2018 hasta ahora o pararlo todo, que es lo que representan el resto de formaciones".

Así, ha dicho que el próximo día 17 de mayo van a pedir el apoyo "para Andalucía, para que no descarrile, para que Andalucía no se pare y para que aquí, en esta tierra, siga habiendo un gobierno centrado en lo verdaderamente importante, que es lo que le preocupa a la gente, la mejora de la calidad de vida de los andaluces".

"Es a lo que Juanma Moreno, todo su equipo y todo este partido se ha dedicado desde 2018 y con mayor intensidad después de la mayoría absoluta de 2022. Y eso es lo que está en juego y eso es lo que los andaluces tienen que elegir en esa cita con las urnas", ha insistido el secretario general de la formación.

El dirigente 'popular ha indicado que esta semana ha comenzado la campaña de la Renta y ha lamentado que "muchos españoles que han entrado en la Agencia Tributaria para cumplir con sus obligaciones tributarias lo que han visto es que cada vez se pagan más impuestos, que cada vez el sablazo fiscal es más alto".

"Y a cambio, lo que hay es un Gobierno en España que o malgasta o malversa. Malgasta dedicando el dinero a lo que no lo tienen que dedicar o malversa, como estamos viendo estos días en el Tribunal Supremo, en las comparecencias de esos miembros del Gobierno de España que están imputados en graves delitos", ha aseverado.

Según ha dicho, la recaudación fiscal en España ha pasado de 83.000 millones de euros en el año 2018 a 144.000 millones de euros"; un incremento del 72% que ha considerado "sin precedentes"; pero ha lamentado que esto "no se corresponde con el incremento de inversiones que se reclaman en provincias como Málaga".

En este sentido, ha dicho que ese aumento "no se compadece con la mejora de los servicios públicos que a lo largo de los últimos años lo que han hecho es retroceder", por lo que ha reiterado el compromiso del PP de que "cuando lleguemos al Gobierno de España vamos a bajar impuestos, como ha hecho Juanma Moreno aquí".

Tellado ha abogado también por "rebajar la presión fiscal sobre las familias y sobre los autónomos, lo que "va a redundar en una mejora de la economía y en un incremento de la recaudación fiscal, pero no a base de que los españoles paguen más, sino que se pague menos, que eso genere más actividad económica y que al final mejore la recaudación por esa vía", ha incidido.

"Esa es nuestra política económica y allí donde se ha llevado a cabo ha tenido buenos resultados. Andalucía avanza a un ritmo imparable", ha incidido Tellado, quien ha incidido en que durante la campaña "será nuestro empeño y nuestra dedicación pedir el voto no para el PP, sino pedir el voto para Andalucía, para que nadie pare Andalucía y para que podamos seguir avanzando en esa dirección".

Cuestionado por las manifestaciones del líder de Vox, Santiago Abascal, este pasado jueves llamando a Moreno 'Juanma Moruno', ha asegurado que en el PP "no vamos a entrar en ningún tipo de provocación ni distracción".

"Creo que lo importante aquí en Andalucía es que hoy hay un Gobierno que funciona, un Gobierno fuerte, un Gobierno solvente, un Gobierno honesto y un Gobierno responsable, que tiene la mayoría que le permite cumplir con sus compromisos, como ha demostrado Juanma Moreno, y creo que cualquier provocación, distrae al electorado", ha aseverado.

Según ha insistido Tellado, el PP está centrado "en Andalucía, en darle a esta tierra continuidad a un Gobierno estable que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y responder a lo que le preocupa a los andaluces y todo lo demás, creo que son distracciones en las que no debemos caer".

