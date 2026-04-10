La Térmica acoge en Málaga los premios de chocolate artesanal 'Bean to Bar España' con 20 productores de todo el país

La Térmica acoge los premios de chocolate artesanal 'Bean to Bar España' con 20 productores de todo el país - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Térmica acogerá el próximo sábado 25 de abril uno de los actos centrales de la Asamblea General de la Asociación Bean to Bar España: la entrega de los 'I Premios Bean to Bar España', que reunirá a una veintena de maestros chocolateros de todo el país. Entre los participantes estará la empresa malagueña Maychoco, adherida a Sabor a Málaga.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, que ha explicado que "estos premios reconocen la calidad de las mejores elaboraciones 'bean to bar', un movimiento que apuesta por el control integral del proceso desde el origen del cacao hasta la producción final".

La programación incluirá un mercado chocolatero, una cata-maridaje guiada de chocolates y productos locales y un espacio divulgativo orientado a dar a conocer los procesos de elaboración, los perfiles sensoriales y la diversidad de orígenes del cacao.

La cata se desarrollará entre las 10,30 y las 12,30 horas y estará guiada por dos artesanas del chocolate: Mayte Sánchez, propietaria de la empresa malagueña 'Maychoco', y Raquel González, de la vizcaína 'Kaitxo'. Los participantes podrán descubrir la riqueza gastronómica de la provincia en "una experiencia sensorial" que incluye frutas y vinos malagueños.

A las 12,30 horas, tendrá lugar la entrega de los 'I Premios Bean to Bar España', que reconocerán a los mejores artesanos chocolateros nacionales. En total han participado 50 variedades de chocolate, y habrá premios a los mejores chocolates negros, con leche y blancos.

Y de 10,00 a 14,00 horas, en la galería de arcos de La Térmica, estará abierto al público un mercado donde los amantes del chocolate podrán conocer y adquirir las distintas elaboraciones artesanales llegadas de diversos puntos de España.