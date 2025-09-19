La Térmica, escenario del desfile de la San Telmo Fashion Week 2025, que cuenta con apoyo de Málaga de Moda

La Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo de Málaga presenta una nueva edición de la San Telmo Fashion Week (STFW) que tendrá como acto central un desfile el 8 de octubre en La Térmica. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

La Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo de Málaga celebra del 6 al 8 de octubre de 2025 una nueva edición de la San Telmo Fashion Week (STFW) que tendrá como acto central un desfile con propuestas del alumnado el 8 de octubre en La Térmica con el impulso de la Diputación Provincial a través de su centro de cultura contemporánea y de la marca Málaga de Moda.

Con el lema 'Fashion Communities', la propuesta busca resaltar la importancia de la colaboración, la inclusión y la comunidad en los procesos creativos, poniendo de manifiesto cómo la moda puede reflejar y enriquecer el contexto social que la rodea.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, junto al director de la Escuela de San Telmo, Juan Macías; y los profesores Cristina Díaz y Antonio Zorrilla, este último, comisario de la exposición 'Franco Moschino: Un mare di moda', que se inaugurará este lunes en la sala de exposiciones de la EASD San Telmo, dedicada al irreverente creador italiano y su influencia en la moda contemporánea. Ese mismo día, Casa Mira ofrecerá la degustación '¿A qué sabe ST?' en el patio del centro.

El grueso de la programación de la Fashion Week se desarrollará a lo largo de tres jornadas principales, del 6 al 8 de octubre, con una agenda que combina charlas, talleres, conferencias y actividades prácticas en distintos escenarios de la ciudad. El lunes 6 se iniciará con el coloquio 'El futuro ya es ayer', con la participación de Rappel y Tere Vilas en el Teatro Cánovas, y el taller de confección 'A Place to Rest', dirigido por Ana Guirado y Rosi Gómez con la colaboración de Alfa.

Esta primera jornada completará su programación con actividades que muestran la transversalidad de la moda como disciplina cultural. Entre ellas, se proyectará el documental 'Paco Rabanne. Una vida fuera del patrón', con la presencia del productor Carlos del Olmo, y se impartirán dos actividades prácticas: el taller creativo digital 'Mundos imaginarios', con Carmen González en colaboración con Textilfy, y la sesión 'Portfolio personal', guiada por Míriam Reina.

Todas estas actividades se realizarán en la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo y están pensadas para el alumnado de los diferentes cursos de Moda y Modelismo.

El martes 7 de octubre arrancará con la conferencia 'El universo de Aleixandri Studio', impartida por Marc Aleixandri, a la que seguirá el taller creativo 'Postcards', organizado por Aleixandri junto a Vein Magazine y Kiosquito en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País. La jornada concluirá con un paseo por el centro de la ciudad bajo el título 'Pasado y presente'.

El acontecimiento más esperado de esta edición y cita central de la semana será el desfile ST Fashion Show 2025, programado para el miércoles 8 de octubre a las 19.30 horas en el Patio Estepona de La Térmica. El evento abre sus puertas al público para descubrir las propuestas de las nuevas generaciones del diseño de moda.

En este desfile, el alumnado del Grado en Diseño de Moda y del Ciclo Superior de Modelismo de Indumentaria presentará una docena de colecciones en un marco único, llevando fuera de las aulas el talento emergente de la escuela. Durante el transcurso de la pasarela, un jurado valorará los diseños presentados y se otorgarán diferentes premios.

Una edición más, el desfile "se consolida como el gran escaparate de la creatividad malagueña en un espacio cultural de referencia", han indicado en la presentación. Además, supone un aprendizaje único para los estudiantes, ya que trabajan en la realización de una pasarela profesional, con sesiones de maquillaje y peluquería, pruebas de vestuario y modelaje.

A lo largo de toda la semana, personalidades como Rappel, Tere Vilas, Ana Guirado, Rosi Gómez, Marc Aleixandri, Carlos del Olmo, Carmen González y Míriam Reina compartirán experiencias, conocimientos y reflexiones con el alumnado, reforzando la idea de comunidad y colaboración que inspira esta edición.

La organización de la San Telmo Fashion Week 2025 corre a cargo de la EASD San Telmo, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga a través de Málaga de Moda y La Térmica. El evento cuenta con el patrocinio y colaboración de Mayoral, Galicia de Moda, Centro Comercial Larios Centro, Mandala Impresiones, Academia Antonio Eloy, Asociación de Antiguos Alumnos de San Telmo, Casa Mira, Textilfy, Vein Magazine, Teatro Cánovas, La Económica y Kiosquito.