La Térmica de Málaga acoge un laboratorio de acercamiento a la danza y la canción con Laila Tafur y Enrique del Castillo

Del Castillo es artista plástico y músico que investiga y hackea máquinas para expandir sus usos originales, y Tafur, coreógrafa y bailarina que trabaja desde los márgenes del archivo vivo y la canción como práctica que alinea memoria, territorio y relato - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa Laila Tafur y el músico Enrique del Castillo presentan en la programación de La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, el laboratorio formativo 'Fondo Alto'. La iniciativa llega tras su residencia artística en La Térmica dentro del programa impulsado por la Consejería de Cultura de la Junta , que se desarrolló del 1 al 19 de septiembre de 2025.

Según señalan en un comunicado, esta actividad, vinculada a su obra homónima en proceso de creación, busca ofrecer a los participantes un acercamiento accesible, lúdico y placentero a la danza y la canción, independientemente del bagaje o la condición física de cada persona. El laboratorio, que se realizará los días 10 y 11 de diciembre de 16 a 19 horas, concluirá con una muestra abierta al público el jueves a las 20.30 horas.

Tafur y Del Castillo forman un dúo creativo que parte de disciplinas distintas. Enrique del Castillo es un artista plástico y músico que investiga y hackea máquinas para expandir sus usos originales, y Laila Tafur es coreógrafa y bailarina que trabaja desde los márgenes del archivo vivo y la canción como práctica que articula memoria, territorio y relato. Juntos, reformulan el folclore, el pop y el concepto de concierto o pieza escénica para generar universos híbridos donde tradición y experimentación conviven.

El taller parte de la premisa de recuperar la alegría que surge de manera espontánea al bailar o cantar, conciliando ese carácter festivo con la investigación artística contemporánea. A lo largo de sus seis horas de duración, se propondrán derivas corporales, prácticas vocales y dinámicas colectivas que permiten habitar el movimiento desde el disfrute.

La primera jornada se centrará en la fabricación de películas sonoras en celuloide, profundizando en el método de lectura óptica analógica y sus aplicaciones en la música experimental. Los asistentes aprenderán cómo este método permite transformar imágenes luminosas en sonidos, explorando las posibilidades creativas de esta técnica. De esta forma, podrán diseñar y manipular sus propias películas sonoras, culminando en una escucha colectiva de las piezas creadas.

La segunda jornada estará dedicada al cuerpo y la canción como territorios de juego y placer. A través de sesiones de baile guiadas por una playlist, se explorarán los límites del ritmo y la repetición, trasladando esas dinámicas al uso de la voz como cuerpo expandido. Los participantes trabajarán con canciones populares, poemas o nanas, transformándolos en nuevas creaciones musicales mediante diferentes estrategias performativas.

Cabe destacar que la performance 'Fondo Alto' también tiene previsto visitar la ciudad costasoleña de Torremolinos el 12 de diciembre dentro del proyecto de mediación cultural Librería Viva. El trabajo desarrollado durante el laboratorio se presentará ese día en formato performativo a las 20.00 horas en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

Este proyecto se ha puesto en marcha este año gracias a la colaboración de La Térmica y El Palomar de Jana Pacheco con más de una decena de actividades en Málaga capital y diversos puntos de la provincia.

La performance 'Fondo Alto' se articula como un viaje sonoro y corporal que compone un folclore 'frankenstein', nacido de territorios en transformación y de un imaginario construido entre migraciones, mezclas y desubicaciones. A través de acciones como caminar, deslizar, caer o ascender, la pieza dibuja un paisaje salvaje que se deja recorrer a la vez que recorre a quienes lo habitan. Entre grietas simbólicas y fisuras que laten, la obra conecta lo íntimo con lo geológico, lo emocional con lo acústico.