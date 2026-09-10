Las Terminales de Cruceros del Puerto de Málaga incorporan un programa para atender a pasajeros con discapacidad

Imagen de una de las terminales de cruceros del Puerto de Málaga. - TERMINAL DEL PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Terminales de Cruceros del Puerto de Málaga se han sumado al programa internacional Hidden Disabilities Sunflower, una iniciativa destinada a mejorar la experiencia y la atención a aquellas personas con discapacidades, condiciones de salud o enfermedades crónicas no visibles que puedan necesitar más tiempo, comprensión o apoyo durante su paso por las instalaciones.

Según han indicado las entidades en una nota, la iniciativa ha sido implantada por Málaga Cruise Port, concesionaria de las tres terminales de cruceros del Puerto de Málaga -Terminales A y B y Terminal del Palmeral- y perteneciente a Global Ports Holding (GPH), el mayor operador de terminales de cruceros del mundo.

Además, han explicado que el girasol --sunflower en inglés-- es un símbolo reconocido internacionalmente que permite a una persona comunicar, de manera voluntaria y discreta, que tiene una discapacidad o condición no visible y que puede requerir algún tipo de consideración adicional.

A su juicio, esto puede incluir "disponer de más tiempo para realizar determinadas gestiones, recibir indicaciones más claras o contar con mayor comprensión y asistencia por parte del personal".

Como parte de esta iniciativa, se ha formado e informado a los principales equipos que mantienen contacto directo con los pasajeros, incluyendo personal de seguridad, servicios al pasajero, operadores de terminal y personal de las áreas comerciales, facilitándoles las pautas necesarias para reconocer el símbolo del girasol y saber cómo actuar cuando una persona pueda necesitar atención adicional.

Asimismo, las terminales han indicado que el personal de seguridad y operadores de Málaga Cruise Port cuentan con distintivos y elementos identificativos del programa Sunflower, que permiten a los pasajeros reconocer fácilmente al personal familiarizado con la iniciativa.

Las tres terminales disponen también de señalización específica, que continuará adaptándose para reforzar su visibilidad y facilitar la identificación del programa por parte de los pasajeros.

Según han detallado, el objetivo no es "establecer un tratamiento diferenciado", sino favorecer una atención "más consciente y flexible" ante necesidades que "no siempre son evidentes a simple vista, contribuyendo así a que el paso por las terminales resulte más cómodo y accesible para todos los viajeros".

El programa Hidden Disabilities Sunflower se ha desplegado este mes de septiembre en toda la red internacional de GPH, reforzando el compromiso del grupo con la accesibilidad, la inclusión y la mejora continua de la experiencia del pasajero.

Además, Global Ports Holding gestiona actualmente una red de 35 puertos de cruceros en 20 países, por los que pasan más de 22 millones de pasajeros al año, con presencia en algunos de los principales destinos de cruceros del Mediterráneo, Caribe, norte de Europa y Asia-Pacífico.

UNA INICIATIVA GLOBAL

Hidden Disabilities Sunflower nació en Reino Unido en 2016 y está actualmente reconocido en más de 95 países, con presencia en aeropuertos, aerolíneas, sistemas de transporte, establecimientos comerciales, destinos turísticos y organismos públicos.

La extensión del programa a toda la red de Global Ports Holding se produce después de su implantación inicial en Nassau Cruise Port, donde se desarrolló la primera experiencia del grupo con esta iniciativa.

Con su incorporación en Málaga, la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga continúa avanzando en la mejora de la accesibilidad y de la calidad de los servicios ofrecidos al pasajero, sumándose a una iniciativa global que apuesta por hacer de las terminales de cruceros espacios cada vez más inclusivos, accesibles y preparados para atender las diferentes necesidades de quienes viajan.