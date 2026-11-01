Tertulias, talleres, exposiciones y rutas en la Semana de la Ciencia a la UMA. - UMA

MÁLAGA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 26 edición de la Semana de la Ciencia en la Universidad de Málaga arranca estos días con una programación que combina tertulias, talleres, exposiciones y rutas para todos los públicos y sobre distintas disciplinas; actividades que se extenderá durante todo el mes de noviembre en distintos escenarios.

Desde el Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la organización del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, la propuesta cuenta con actividades dirigidas a centros educativos, como la nueva edición de 'Café con Ciencia', o paseos científico sobre turismo e historia planteadas para despertar la curiosidad y las vocaciones científicas entre el alumnado preuniversitario.

Este año, esta actividad será el 17 de noviembre y asistirán el IES Ben Gabirol y el Torre Atalaya de Málaga ambos. La edición estará integrada por varias meses que abordarán el patrimonio cultural desde una perspectiva multimodal; la microbiota y la alimentación, la agricultura y el incremento del CO2; la arqueología a través de un videojuego o la electrónica inteligente para cuidar de la salud.

Un año más, se volverá a celebrar el 'Café con Ciencia inclusivo', el 12 de noviembre, que llevará este formato a Down Málaga para profundizar en la gestión y el uso del agua, han informado desde la universidad a través de un comunicado. Al respecto, han explicado que se plantea una mañana de actividades como talleres para adentrarse en laboratorio en el que descubrir cómo conocer y cuidar mejor las aguas.

La oferta contemplan otras actividades como una exposición sobre Bizancio y su legado en España en la Facultad de Educación, comisariada por Paula Caballero Sánchez y Jaime Vizcaíno Sánchez, ambos de la UMA, y Margarita Vallejo Girvés de la Universidad de Alcalá.

También habrá el 10 de noviembre una conferencia sobre IA y el comercio de la moda, integrada en el XVIII Ciclo de Conferencias de la Cátedra de Comercio y Transformación Digital y que tendrá lugar en la Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés (previa inscripción); y una tertulia que abordará la historia de la literatura escrita por mujeres el día 12 en la Librería cafetería Q Pro Quo.

Asimismo, un paseo científico recorrerá las calles del centro de Málaga (previa inscripción) el 19 de noviembre desde la Plaza de la Constitución, con lo que se pretende abordar la historia constitucional de Málaga a través de los denominados 'Lugares de Memoria Constitucional'.

Otro paseo científico para centros educativos abordará el turismo, inseguridad y datos. Será el 23 de noviembre y el alumnado de cuarto de ESO del IES Christine Picasso podrán debatir y reflexionar sobre la habitabilidad e inseguridad en los barrios con datos y el fenómeno de la presión turísticas.

Además, se publicará el relato ganador del XII Concurso Ficción y Ciencia, un certamen que premia textos de estas temáticas basados en tecnologías, investigaciones y patentes desarrolladas en la propia institución malagueña o en tramas contextualizadas en sus lugares de investigación.