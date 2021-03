De la Torre advierte del aumento de contagios de COVID y pide hacer "esfuerzo" de evitarlos cumpliendo medidas

MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado este domingo que "el esfuerzo continuo y la solidaridad de todos han reducido la incidencia acumulada", aunque ha advertido de que "los contagios están creciendo y eso tiene que preocuparnos".

Por ello, ha incidido en que "debemos corregirlo para que, mientras se generaliza la vacuna, esté controlada la salud y pueda restablecerse la actividad económica", pidiendo hacer "esfuerzo" de evitar contagios cumpliendo las medidas.

De la Torre, en un vídeo en redes sociales, recogido por Europa Press, ha recordado que "a lo largo de la semana que termina, el esfuerzo continuado, la solidaridad de todos permite ver como las incidencias han ido bajando".

En este sentido, ha explicado que el pasado viernes la ciudad de Málaga estaba en 102,3 incidencias acumuladas por 100.000 habitantes en 14 días, "pero los contagios de los últimos días, ayer sábado 88, días anteriores 63 y 67, han superado a lo de los días anteriores que estaban en poco más de 20".

"Me preocupa que estemos en esos números", ha avisado el alcalde, que ha detallado que ello "significa que corregimos o es posible que no bajemos más, nos estabilicemos ahí, o que se suba, si no hay un esfuerzo continuado en frenar contagios".

A juicio de De la Torre, "es importante hacerlo" ya que si se llega a los 20 contagios aproximadamente al día "estamos prácticamente eliminando la necesidad de hospitalizar, muy pocos; hay menos incidencia en UCI y muchísimos menos en fallecimientos, esa es la primera idea esencial".

Por otra parte, ha continuado, "estaríamos en unas incidencias acumuladas en torno a 50 que es el objetivo de las zonas turísticas, como Canarias o Baleares, para restablecer puentes aéreos con Europa con los controles de test de antígenos y de PCR adecuados".

"Combinar y hacer compatible el control en materia de salud y la reactivación económica es necesario hacerlo", ha reiterado, añadiendo, asimismo, que "mientras llega la vacuna, se va generalizando la vacuna, que va todavía lentamente, porque no hay número suficientes para ir más rápido, es obvio que el camino es éste".

Por ello, ha vuelto a pedir "esfuerzo". "Os pido que hagamos el esfuerzo de evitar contagios, hay que usar mascarilla aun en restaurantes, comercios, de practicar la norma de suponer que podemos estar contagiados y tenemos que evitar que otro se contagie... Ser respetuosos en ese sentido", ha concluido.