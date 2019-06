De la Torre apela al "sentido común, lógica e interés de ciudad" para la formación de gobierno con Cs en Málaga capital

Publicado 13/06/2019 14:08:59 CET

Insiste en "la proporcionalidad" en el reparto de áreas pero añade que "siempre caben matices, ligera flexibilidad"

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha afirmado que, pese a estar negociando con Ciudadanos (Cs), no está cerrado el acuerdo de gobernabilidad, apelando, por ello, "al criterio de sentido común y de la lógica", además de "poner el interés de la ciudad por encima de cualquier otra consideración y buscar una estabilidad". "La responsabilidad y el servicio a la ciudad debe estar siempre muy presente", ha sostenido.

Ha aludido, de igual modo, a la "lógica" del "principio de proporcionalidad" a la hora del reparto de áreas o concejalías. "Siempre caben matices, ligera flexibilidad" pero ha vuelto a reiterar que "mientras no haya acuerdo no tiene mucho sentido entrar en más respuestas".

De la Torre, tras preguntas de los periodistas, ha adelantado que es difícil que este jueves se lleven a cabo reuniones para seguir negociando, debido, entre otros, a que Javier Pareja "está en sus responsabilidades de parlamentario --de Ciudadanos-- en Sevilla", añadiendo, no obstante, que es posible que se puedan producir conversaciones telefónicas.

Sobre el proceso de negociación el alcalde en funciones ha insistido en que "mientras que no esté terminado el tema no tiene mucho sentido que entremos en detalles", aludiendo, de nuevo, a "los principios que deben orientar cualquier negociación en estos términos" y en la finalidad de "plantear, sea en un ayuntamiento o una comunidad autónoma, unos gobiernos que den sentido de estabilidad y de utilidad a los servicios de la ciudad".

También ha dicho que confía en llegar a un acuerdo ya que, ha afirmado, "confío en el sentido de responsabilidad de dos fuerzas que han de ser responsables --PP y Cs--; en la responsabilidad que en el plano personal cada uno debe tener, y en el sentido de servicio al bien común, que siempre debe motivar a los políticos y no otra cuestión".

En este punto, ha sido cuestionado por si tiene algún tipo de temor sobre si el sábado pudiera no ser investido alcalde de Málaga o no tiene dudas, señalando De la Torre que "esto supondría que hubiera un concejal de Cs o los dos, no entro en matices, que apoye al PSOE, que, además debería tener el apoyo de Adelante, cosa que no si ha pasado en algún territorio".

Al respecto, ha incidido en "la lógica y sentido común de la lista más votada y la lógica de lo que se ha oído y leído de Cs diciendo que el socio preferente es el PP a nivel nacional y el PSOE diciendo que pide el apoyo de Cs donde son la lista más votada", que no es el caso de Málaga.

"Todo eso hace pensar que no es probable" que no sea investido, asegurando que "la palabra temor nunca la voy a plantear; no entro en tema de temor, planteo las cosas en que tuvimos unos resultados electorales francamente buenos y a partir de ahí dije vemos los resultados y planteamos lo que parece lógico", que, a su juicio, es un gobierno de coalición con Ciudadanos y "también cabe la opción" de gobernar en solitario.

Así, ha dicho que un gobierno de coalición con Ciudadanos "da más estabilidad" y "en esa línea he planteado las cosas para que pudieran ser", ha defendido.

Por otro lado, De la Torre no ha entrado a valorar qué es lo que se ha planteado y puesto sobre la mesa en la negociación, asegurando que es "muy respetuoso" con el contenido de las mismas para "facilitar así el éxito de las mismas". "Como no está el tema cerrado no tiene sentido que conteste", ha defendido.

Eso sí, ha dicho que el anuncio "parece lógico" que se haga antes de sábado: "Por eso hago alusiones a la lógica y sentido común. Mejor el viernes que el sábado se puede anunciar", ha concluido.