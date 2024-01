De la Torre, convencido de llevar a cabo una reunión con el ministro de Cultura para abordar el auditorio en Málaga

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este miércoles en que el auditorio es "una de las asignaturas pendientes que tiene la ciudad" y se ha mostrado convencido de que se llevará a cabo una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para abordar el proyecto.

De la Torre ha vuelto a recordar la carta que envió al nuevo ministro de Cultura "y la respuesta fue cordial y hablaba de una reunión que tendremos y la haremos, estoy convencido".

"Hasta ahora tenemos compromisos de la Junta, Diputación, nuestra, como es natural y estamos buscando también apoyos privados", ha incidido De la Torre, que ha señalado que "no hay ningún auditorio en España que haya tenido patrocinio privado, que yo sepa hasta ahora; ser el primero o el único, estaría bueno, demostraría una sensibilidad del mundo empresarial en ese sentido", ha valorado.

También ha precisado que el proyecto, que ya está hecho, "se está actualizando en sí mismo y que vamos a tratar de sacarlo adelante". "Espero que se licite en este año", ha dicho y ha insistido en que "tenemos que conseguir que el puerto que ha ocupado --el espacio-- pueda prescindir de él y está eso hablado", por lo que se está buscando suelo alternativo; pero "mientras tanto en el propio puerto buscar solución para que se pueda hacer este deseado proyecto que va a complementar la potencia cultural de Málaga de una manera muy clara".

"Este auditorio tendrá no sólo finalidad cultural, potente, música, ópera, etcétera", sino que "también convenciones, congresos, como hace Euskalduna, para tener así equilibrios". "Mientras más ocupado esté, más equilibrio en las cuentas", ha destacado.

Así lo ha señalado De la Torre, que ha intervenido en Madrid en Nueva Economía Fórum, presentado por el regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y junto al presidente de la entidad organizadora del coloquio, José Luis Rodríguez.

VIVIENDA, AGUA, EDUCACIÓN Y MOVILIDAD

Durante su intervención, De la Torre ha hablado de los desafíos de futuro de la ciudad en relación con la vivienda, agua, movilidad y educación, y ha incidido en que son "temas importantes".

Sobre el agua, ha señalado que "es un tema que hay que tratar de una manera con visión de sostenibilidad, de economía circular y de una visión global".

Ha abordado, por otro lado, la movilidad y también ha abogado por verlo también con una visión supramunicipal. Entre otros, ha aludido a un tren de altas prestaciones entre Málaga y Marbella, recordando un reciente estudio que "habrá que profundizar" y "lo vamos a ver con el Ministerio", ya que otras administraciones ya lo conocen, para avanzar sobre el proyecto. La vía perimetral es otro proyecto de movilidad, así como el Plan de Málaga Litoral; además de potenciar el transporte público "al máximo" y una apuesta por el transporte sostenible.

Ha insistido, además, en la importancia de la educación, y, aunque ha recordado que no es competencia municipal, ha dicho que "para mí es lo más importante que tiene un territorio y por lo tanto la acción pública tiene que poner el acento en la educación de una manera muy clara".

Entre otras, ha destacado lo que desde el ámbito municipal se hace en la FP y ha asegurado, por otro lado, que conseguir que "el maestro sea una figura clave de la sociedad es un tema pendiente del país".

Sobre vivienda, ha incidido en que "tenemos que tener más oferta de vivienda en venta y en alquiler, más dinamismo, más agilidad en los temas urbanísticos". Ha insistido en impulsar más VPO "públicas y privadas". Por último, ha valorado la gestión en materia de vivienda que hace el Consistorio.

PROYECTOS DE CIUDAD

Sobre otros proyectos de ciudad, De la Torre ha valorado la "gran noticia" de que la ciudad acoja el centro de investigación y desarrollo (I+D) que el IMEC --siglas en inglés del Centro Interuniversitario de Microelectrónica-- instalará en España y, en concreto, que se ubique en Málaga TechPark.

"Es una gran noticia conseguir que el centro más importante que hay en el mundo en materia de microelectrónica, de chip, de microchip, que es Lovaina (Bélgica) pensara que Málaga puede ser un sitio adecuado para hacer un segundo centro", ha subrayado y ha añadido que "va a crear un escenario nuevo en materia de reforzar el ecosistema de innovación de Málaga para microelectrónica".

ÉXITO DE MÁLAGA

Tras los últimos hitos en Málaga, De la Torre ha sido cuestionado sobre qué le diría a los agoreros que dicen que Málaga va a morir de éxito y ha incidido en que "de éxito no se muere". Ha añadido que "lo que hay que saber es prolongar el éxito y sacarle partido al éxito y queda mucho por hacer en Málaga, no cabe duda".

Ha reconocido que el éxito tiene un "efecto colateral no deseado" en el tema de vivienda, y "cuando tienes una demanda que crece más deprisa que la oferta, porque la oferta en vivienda no digo que sea rígida, pero no tiene esa elasticidad, esa capacidad de responder", pues "los precios entonces suben". "Por lo tanto, el ofertar más vivienda y tener una visión metropolitana del problema del suelo y vivienda también será buena".

Sobre el turismo, De la Torre ha agregado que lo que "tenemos que procurar es que haya no saturación, que haya una descentralización de atractivos turísticos y una posibilidad, por tanto, de que no haya nunca, no convivencia, sino que la convivencia sea perfectamente viable entre el turista que llega y la gente que está".

"Eso serían los efectos los cuales hay que prever soluciones para evitar que pueda tener algún aspecto vamos a decir negativo", ha concluido.

Precisamente, en materia turística, tras aprobarse el decreto andaluz en relación con las viviendas turísticas, De la Torre lo ha valorado y ha dicho que se analizará "a fondo" para ver el margen de acción que se permite a los consistorios.

"Trataremos dentro de esos límites que ha tenido la Junta en esta materia, de sacar el máximo partido al decreto para que la convivencia entre vivienda turística y las viviendas normales sea la mejor posible", ha agregado.

Por otro lado, sobre una tasa turística ha recordado que "no he tenido una posición en contra de esa materia, porque creo que si se pusiera, o sea, tiene que ser que la Junta lo vea claro, tiene que ser con consenso con el sector, finalista absolutamente, controlada por el sector y dedicada al turismo de excelencia". Ha insistido en que sería siempre consensuado y "nunca sería una decisión unilateral nuestra" y abordarlo si "se da el marco legal autonómico necesario o previo".

POLÍTICA

En ámbito nacional, y sobre si PP y PSOE podrían volver a consensos, De la Torre ha recordado que "en las dos últimas elecciones generales ya apunté en algún artículo fórmulas donde se hubiera creado un clima propicio a ese acuerdo entre los dos grandes partidos".

Sobre lo ocurrido con la ley de amnistía, ha señalado que "puede ayudar, no cabe duda, a reflexionar al PSOE, a sus líderes y al Gobierno en general, si el camino emprendido en esta legislatura es el adecuado o hay tiempo de hacer otra cosa".

"Gobernar con unos partidos que quieren la independencia de un territorio español, para mí eso es imposible, es incompatible con los intereses de España" y "eso tiene que hacer una reflexión el Partido Socialista, el Gobierno, sobre esta cuestión creada para ellos en el día de ayer".

ALCALDE DE MADRID

Por su parte, el alcalde de Madrid ha tenido palabras para su homólogo malagueño, del que ha subrayado lo "grandísimo alcalde que es", y ha destacado su trayectoria de servicio público.

"Decir Málaga y decir Paco de la Torre son dos cosas absolutamente indisociables y Paco de la Torre a lo largo de estos años ha tenido una visión muy clara de qué quería para Málaga y podemos concluir a la vista de los resultados que en estos momentos creo, sinceramente, que no cabe ninguna duda de que Málaga es la capital del Mediterráneo en España".