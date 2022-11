De la Torre dice que Pérez "no tiene ninguna credibilidad" y muestra confianza "plena" en equipo de gobierno

MÁLAGA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este miércoles que "no hay credibilidad" en lo que dice el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, en relación con las acusaciones sobre Smassa y ha mostrado confianza "plena" en el equipo de gobierno.

"Yo lo no le doy ninguna credibilidad a lo que dice Pérez", ha señalado De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, en concreto, sobre las declaraciones del portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, que deslizó en el pleno que la información podría venir de la bancada 'popular'.

De la Torre ha insistido en que Pérez ha demostrado "muchas veces" esa "falta de credibilidad" y ha puesto como ejemplo "que lleva bastante tiempo hablando de que Málaga ha perdido 5.000 habitantes en el año último y no es cierto". Al respecto, ha agregado que "Málaga sigue ganando población", y, aunque los datos definitivos de 2022 no están, "habrá un avance sobre los años anteriores por los datos que tengo, porque los he pedido". Por tanto, ha dicho, "no voy a creer lo que dice" Pérez.

Por otro lado, tras ser cuestionado por si ha preguntado a alguien de su equipo por lo que dice Pérez, De la Torre ha señalado, en primer lugar, que "tengo plena confianza en la gestión que Manolo Díaz hace en Smassa y en el equipo de Smassa", en el sentido, ha precisado, "de hacer las cosas bien en las obras de Pío Baroja con las dificultades que han tenido".

Así, el regidor ha señalado que "no teníamos ese suelo como municipal", ha recordado, precisando, además, que "el Ayuntamiento de entonces no cumplió su tarea de decir recibo los viales para su mantenimiento y para tener sobre ellos una titularidad que me permita, en su caso hacer, hacer esto". "Hemos tenido que poner solución a ese tema, eso ha complicado, bastante, pero está todo en la vía correcta y se hará, como es natural, en su plazo y legalmente".

También, y de igual modo, el alcalde de Málaga ha mostrado "confianza plena en mi equipo", en "todos" los componentes del equipo de gobierno.

Por otro lado, preguntado, en concreto, sobre si va a tomar cartas en el asunto tras la inquietud en el grupo del PP sobre este tema, ha reiterado que "credibilidad Pérez no tiene ninguna", por lo que "lo que diga en ese sentido no le hago caso, porque no tiene credibilidad, no me lo creo" y, además, ha insistido, "tengo plena confianza en todos los concejales del equipo de gobierno".

Además, ha agregado que irá hablando con ellos en una reunión, "cuando tenga tiempo, tengo una agenda complicada, ayer llegaba de la WTM, para dejar este tema muy claro entre nosotros".

Precisamente, y por otro lado, sobre la WTM de Londres ha valorado que "siempre sirve, es útil" y ha desgranado los distintos actos y reuniones que han tenido lugar estos días.

"El turismo, todo el mundo coincide que, a pesar de que la crisis se nota en muchos aspectos del consumo, la gente sigue guardando esa fidelidad al tiempo de ocio, de conocer un país o ciudad nueva y nosotros tenemos que estar siempre en el radar", ha concluido.