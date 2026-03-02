De la Torre habla con malagueños afectados por la guerra en Irán y les pide que estén tranquilos

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado este lunes que ha podido hablar con algunos malagueños afectados por el conflicto bélico desatado entre Irán y Estados Unidos e Israel, a los que les ha pedido que estén tranquilos y contacten con las autoridades.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que "mientras esté el espacio aéreo no abierto es imposible que puedan venir para acá". Así, ha detallado que este pasado domingo por la tarde ha hablado con algunos, precisando que, le llegaron noticias de algunos que están vinculados de alguna u otra manera con el Consistorio.

En este sentido, ha explicado que les ha pedido que estén tranquilos, que conecten con las autoridades. Ha dicho, además, que "la Embajada nuestra en Emiratos, y la visión consular que tienen, estará volcada y todos --los afectados-- están en hoteles".

"Espero que el conflicto se termine cuanto antes, o sea, que haya una negociación entre Estados Unidos y Irán. Esa es mi apuesta, espero que se dé, y, sobre todo, que Irán salga de esta situación y entre en una situación de libertad y democracia, desde el punto de vista de la cultura de ellos, pero también donde pueda haber una situación mucho más libre que la que han tenido anteriormente", ha añadido.

Sobre el mensaje que le han trasladado los malagueños, De la Torre ha dicho que es de "preocupación", pero "comprenden ellos, también son razonables, que mientras esté el espacio aéreo cerrado, no se puede salir".

"Hay que esperar que esto dure poco, bien por la negociación o bien por que Irán tenga menos capacidad de respuesta de la que aparentemente ha tenido al principio, y pueda, por tanto, recuperarse la normalidad en el tráfico aéreo", ha concluido.

GUADALMEDINA

En otro orden de cosas, De la Torre, tras ser cuestionado, ha subrayado que "la seguridad de Guadalmedina está totalmente garatizada" con el proyecto de la integración del río, que contempla plazas-puente.

"Hay una garantía total y absoluta sin perjuicio de que se pueden hacer más cosas en la propia cuenca", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "no va a haber ningún riesgo con este tema, en absoluto".

"Creo que el camino que estamos emprendiendo de consenso institucional es muy importante" y ello "sin perjuicio de que podamos también más adelante soterrar el tráfico de las dos avenidas que circundan el río para crear un espacio de mejor conectividad", ha concluido.