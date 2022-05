De la Torre insiste en que la ciudad de Málaga aspira en turismo "a la máxima excelencia y calidad"

MÁLAGA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este martes en que la ciudad en materia de turismo debe aspirar y conseguir "la máxima calidad y excelencia", apostando por crecer en "calidad" más que en cantidad.

Así lo ha señalado De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha confirmado que el Ayuntamiento está estudiando prohibir la venta de alcohol en determinados negocios del centro en la Feria de día, pero "no quiere decir que se vaya a hacer". "Sí queremos trasladar y conseguir que Málaga, en materia de turismo, aspire siempre al turismo de la máxima calidad y excelencia", ha insistido.

"No queremos crecer en cantidad, sino en calidad", ha abundado el regidor, que ha agregado que "no nos importa estabilizarnos" en número pero "queremos que sea de la máxima calidad, la máxima capacidad de compra y de gasto".

En este sentido, ha aludido al turismo congresual, en el que Málaga ha crecido "de una manera importante" y es "un turismo que nos importa y nos interesa".

También ha explicado que "un turista americano gasta más que un turista europeo; un turista asiático, gasta más", ha explicado, por lo que "nos interesa diversificar". "Todo lo que sea ir en esa dirección y crear el ambiente en la ciudad que facilite y favorezca ese turismo de calidad y que, además, facilite y favorezca la convivencia en la ciudad, la calidad de vida para la ciudad, es lo que nos importa e interesa", ha subrayado.

Al respecto, ha insistido, como ya ha hecho otras veces, en que "el éxito de una ciudad como Málaga pasaba por ser una ciudad de éxito para nosotros, para los malagueños, y no tenemos que perder esas cualidades que nos hacen ser una ciudad atractiva" para vivir. "Si no lo perdemos, lo conservamos para los malagueños, la tendremos también para el turismo de calidad". "Excelencia y calidad en materia de servicios ligados al turismo tiene que estar muy presente", ha dicho.

También sobre la Feria y la posible afluencia de gente y si existe preocupación de que no se atraiga a ese turismo de calidad, De la Torre ha incidido en que "tenemos que procurar que se conserve la calidad en todos los momentos y todos los espacios".

Al respecto, ha apuntado que es "clave" la educación y la prevención en consumo de alcohol moderado y "no perder el control", entre otros. "Hay que estar activo siempre y atento en momentos que pueda haber más interés que vengan, como puede ser momentos de la feria; y habrá que estar más atento a ello".

VIVIENDAS TURÍSTICAS

Por otro lado, cuestionado por los dispositivos de control de ruido en viviendas turísticas, ha dicho que es "interesante". "Nos alegra saber que hay empresas que lo han hecho", ha valorado, ya que "es una manera interesante de conseguir que la convivencia --vivienda turística y restantes vecinos-- sea fácil, lo cual es necesario".

"Tenemos que tener calidad y esa convivencia, no crear una dinámica que se muera de éxito, que sea negativa para la ciudad", ha añadido. Por ello, ha dicho que es un tema, no solo en la línea de los sonómetros, sino que "en general el Ayuntamiento quiere meter el hombro para de una manera constructiva, positiva" se logre que sea "sostenible, que conviva con el sector hotelero y que vaya buscando también un turismo de calidad, no un turismo de segundo nivel".

"El ideal es que la propia vivienda turística, que no cuesta gran cosa, sea algo que ellos mismos pongan", en relación con el sonómetro, y "ya veremos el margen de acción si es nuestro, autonómico, si es obligado o no". No obstante, ha opinado que "cuando es algo bueno, positivo, lo normal es hacerlo 'motu proprio' como una ventaja, como una tranquilidad para todos, no como una incomodidad para el usuario, sino que facilita la comodidad de todos", usuarios y vecinos.