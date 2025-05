De la Torre insiste en que está "en el día a día" y "no en la reflexión" de si volverá a optar a la reelección

Ve "razonable y lógico" que si volviera a presentarse a la reelección el sucesor vaya en la lista

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este miércoles en que no está en la "reflexión" de si volverá a presentarse a la reelección de cara a las próximas elecciones municipales y que ello dependerá "de muchos factores". Además, ha señalado que en el caso de volver a presentarse "parece razonable" y "tiene lógica" que el sucesor o sucesora vaya en la lista.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre si se presenta en 2027 su sucesor tiene que ir en la lista electoral, ha asegurado que "tiene lógica si me lo planteara".

No obstante, ha incidido en que "yo no estoy en esa reflexión, estoy en el día a día, en eso dedico mi tiempo, no en pensar qué voy a hacer de aquí a dos años", que "dependerá de muchos factores, que me siga sintiendo útil, que veas que puedes aportar para resolver y conseguir objetivos que a la ciudad le queda todavía", también "el tema de vivienda, etcétera". "Y luego sentirte con la fuerza y con la ilusión para ello", ha apuntado.

"Hoy la tengo, pero habrá que ver cómo estamos en ese sentido en cuanto a salud, etcétera, dentro de dos años", añadiendo que "en el caso de que fuera a presentarme, parece razonable, pensar que --el sucesor vaya en la lista--; ahora mismo la lista de gente es magnífica".

Al respecto, De la Torre, que ha comparecido junto a la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, para informar de las previas al pleno, ha añadido que si "yo mañana tengo un problema de salud, tengo la tranquilidad, y hay aquí un ejemplo", señalando a Pérez de Siles, "pero hay más".

Por tanto, ha sostenido, "en esa lista futura, si la hubiere, pues sería igual, simplemente eso". Cuestionado por si estarían nombres como Elías Bendodo o Carolina España, ha dicho que "no voy a dar nombres nunca. Yo he puesto un ejemplo, pero digo, hay más, es obvio".

Cuestionado, asimismo, por si le gustaría estar dentro de cuatro años, por esta fecha, haciendo un balance del ecuador del siguiente mandato, De la Torre ha incidido en que "a mí me apasiona la ciudad, que creo en ella".

"Cuando he dicho que es una ciudad maravillosa, dinámica, con oportunidades como nunca, es que es verdad, que lo creo y lo siento. Y me siento orgulloso colectivamente, no personalmente", ha asegurado y ha indicado que "es labor de unos equipos" y "aquí hay una muestra de equipo. Equipo de ahora y de equipos anteriores. Y de labor de toda la ciudad, de sus cualidades naturales que tiene, etcétera".

"Por lo tanto, desde el punto de vista de gustar, sí; pero yo sé que las cosas tienen un límite, si me permite; depende de muchos factores. Ahora estamos en lo que estamos", ha reiterado De la Torre.

Así, ha dicho que se está en que "lo que nos queda en este mandato sea aún más brillante que lo que hemos hecho en estos dos años primeros de mandato", ha concluido.