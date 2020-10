De la Torre insiste en esperar a que la Junta determine el valor de los restos arqueológicos hallados en el Astoria

MÁLAGA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este miércoles en relación con los restos arqueológicos hallados en la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria en esperar "de manera disciplinada" a lo que determine la Junta sobre el valor de lo encontrado.

Así, ha señalado que es la Junta la que tiene que decir "si lo que ha aparecido debe ser conservado tal y como está, integrado, por tanto, en el edificio, visitable o, simplemente, tapado y edificar encima como se hizo en el Museo Picasso", que tiene debajo restos, una parte pequeña, visitable y otra enterrada.

"Hay muchas formar de resolver la convivencia de conservar algo", ha incidido en declaraciones al programa 'Málaga aquí y ahora' de Canal Málaga, recogidas por Europa Press.

Ha reiterado, por tanto, que es a la Junta a la que le corresponde determinar el valor de lo hallado en las excavaciones e "igual que nosotros vamos a respetar el criterio" del Ejecutivo autonómico ha esperado que el resto de grupos en el Consistorio "hagan lo mismo".

"Que nos digan los expertos de Cultura de la Junta el valor que tiene y cómo debe ser integrado o no, visitable o no, etcétera", ha explicado el alcalde, apostando por respetar las competencias de unos y otros.

En este punto, ha valorado que "en materia de interés por la arqueología este Ayuntamiento ha mostrado sobradamente en estos años que su interés es máximo y que hemos colaborado enormemente en la riquezas arqueológica que ha aflorado en Málaga".

Por otro lado, sobre la postura de Cs, que, en principio, apostaría por seguir excavando y tiene una preferencia a no construir, De la Torre ha dicho que "no tengo noticias de eso, no me han dicho nada en el plano privado".

"Lo que hemos firmado con Cs como programa de gobierno", ha continuado, "plantea que esa manzana no se derribe, se vean los restos arqueológicos, si hay algo de interés, de valor, que lo dirá la Junta, se integre en el edificio que se pueda hacer allí, tratando de mantener la configuración de la plaza". "Eso es lo firmado y normalmente cuando se firma algo es para cumplirlo", ha apostillado.