De la Torre pide el apoyo el 26 de mayo para que Málaga siga "avanzando como ciudad de vanguardia"

El candidato del PP a revalidar la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado los cambios experimentados en la ciudad desde que gobiernan y la "credibilidad como gestores", por lo que ha pedido el apoyo de nuevo en las próximas elecciones municipales para "seguir transformando Málaga para situarla en la vanguardia, en primerísima división".

De la Torre ha protagonizado este sábado un acto en el que ha estado arropado por el líder del PP, Pablo Casado; por los presidentes del PP-A y de Málaga, Juanma Moreno y Elías Bendodo, respectivamente, y por el candidato número cuatro de la formación al Parlamento europeo, Juan Ignacio Zoido.

Así, De la Torre ha destacado "el potencial de Málaga para seguir avanzando como ciudad de vanguardia no sólo del país, sino de Europa", y ha asegurado que "la Málaga que disfrutamos hoy, nada tiene que ver con la que encontramos a mediados de los 90 y su transformación no ha sido espontánea, sino que responde a un trabajo planificado", recordando que encontraron "una ciudad en quiebra técnica y que no era atractiva, pese a sus condiciones naturales".

"Probablemente ninguna ciudad ha cambiado como la nuestra y desde la candidatura que encabezo queremos seguir transformando Málaga", ha manifestado De la Torre, incidiendo en que "el impulso dado responde a una buena gestión, guiándonos siempre por el interés general, sin dejar a nadie atrás".

Aunque ha señalado que "aún quedan muchas cosas por hacer", ha pedido a los malagueños que "tengan en cuenta los hechos, que evalúen nuestro trabajo y todos los avances que ha experimentado", porque, ha dicho, "no podemos parar ahora". "Somos una ciudad importante en innovación y en base tecnológica, tenemos el Polo de Contenidos Digitales más importante del país, la mayor red local de incubadoras para emprender; apostamos por la cultura, por el turismo y por la creación de oportunidades para todos", ha afirmado.

El alcalde ha incidido en que "Málaga es hoy la tercera ciudad de España y la segunda en oferta museística; esa es la Málaga líder que queremos seguir construyendo", apuntando que, "ahora, además, contamos con una Junta de Andalucía que cree y defiende el potencial de esta ciudad, frente a los casi 40 años de bloqueo socialista en el Gobierno andaluz".

De la Torre ha advertido de que "la continuidad del éxito no es automática; para garantizarla hace falta un gobierno serio, riguroso y responsable, que sepa gestionar para todos", recordando que cuando llegó el PP "no teníamos palacio de congresos, ni se apostaba por la tecnología y la innovación".

En este sentido, ha puesto en valor que no se parte "de cero, tenemos una gran plataforma para proyectar una ciudad ambiciosa que puede llegar muy lejos, que ahora sí tiene el apoyo y el respeto de la Junta de Andalucía, liderada por un presidente malagueño" para desbloquear proyectos, citando los Baños del Carmen o el Guadalmedina.

"En este nuevo escenario se nos abre un panorama de colaboración muy diferente, con actuaciones en el eje litoral, donde queremos peatonalizar desde Cánovas del Castillo, hasta el Paseo de los Curas y la Plaza de la Marina hasta Muelle de Heredia, conectando el espacio con una nueva estación metropolitana y abriendo el puerto a la ciudad", ha explicado.

Además, ha dicho que proponen "un intercambiador modal en Vialia para potenciar el transporte interurbano, para que Málaga pueda irradiar, conectar y conectarse con el espacio territorial" y que quieren también que "sea candidata a una albergar una exposición internacional en 2026, abanderando la innovación como gran motor".

Ha asegurado que en este tiempo no se han olvidado de los barrios, "centrando en ellos nuestra gestión, con 45 parques y 415 parques infantiles, 190 zonas bio saludables, casi nueve millones de metros cuadrados de zonas verdes y nuestro compromiso de llegar hasta once, 14.100 plazas de aparcamiento y 5.200 viviendas protegidas, casi 30 campos de fútbol de césped artificial, 200 pistas y pabellones deportivos", añadiendo que quieren "hacer más y ser Capital Europea del Deporte en 2020, trabajar por los mercados, por las empresas y los comercios".

Por último, ha dicho que Málaga es "una ciudad pionera, beligerante contra el plástico", que se apuesta por el PTA y por la UMA, "que es nuestra niña bonita y queremos que sea la mejor de España, pero también queremos que vengan universidades privadas para una oferta más completa". Una ciudad, ha apuntado, que apuesta por "experiencias piloto para ir mermando el abandono escolar" y que cuenta con iniciativas para los jóvenes.

Por su parte, Casado ha asegurado que Málaga es "un escaparate de ensueño para el turista pero también un ejemplo para todas las ciudades españolas" y ha dicho a De la Torre que "es imprescindible" para continuar con esto. "Todos nos sentimos malagueños gracias a la gestión que has hecho", le ha dicho.

Ha aludido a "aquellos que la semana pasada desde Cs han dicho que sí quieren echar a De la Torre apoyando al candidato del PSOE", aunque le ha dicho al candidato que "aquí, nadie va a impedir que vuelvas a gobernar, ni el PSOE que es rojo por fuera y por dentro ni ese partido que Monago llamaba 'el pomelo', que es naranja por fuera y rojo por dentro".

Por su parte, Moreno ha afirmado que "es el momento de apostar por Málaga después de años de bloqueo del PSOE desde la Junta de Andalucía" y ha acusado a los socialistas de haber "obstruido" el progreso de la ciudad, indicando que "la única explicación a la parálisis y el bloqueo de proyectos importantes es la intencionalidad política para que esos proyectos no los podamos disfrutar los malagueños simplemente porque el alcalde es del PP".

En este punto, se ha referido al plan del Ayuntamiento para la mejora y modernización de los Baños del Carmen --lugar en el que ha sido el mitin-- y ha explicado que "hace nueve años que el alcalde pidió a la Junta que desbloqueará un proyecto nuevo de transformación y el expediente ha estado bloqueado durante nueve años".

Así, Moreno ha destacado que la situación "se ha acabado" con el nuevo gobierno andaluz porque "hemos iniciado los trámites y el mes que viene estará desbloqueado para que Ayuntamiento pueda trabajar en lo que tiene planificado el alcalde".

Además, ha señalado que los presupuestos de 2019 contemplan "acabar la obra del metro y que empiece a funcionar, terminado con esa cicatriz abierta en el corazón de Málaga que ha arruinado a tantos autónomos y tiene a los vecinos cansados de polvo y de obras".

Por su parte, Bendodo ha asegurado que De la Torre y Moreno "forman el tándem perfecto para que Málaga protagonice los mejores cuatro años de su historia".

"A Málaga le vienen los mejores cuatro años de su historia", ha dicho, sumando el "empuje y el impulso" de De la Torre y "la ambición, las ganas e ilusión" de Moreno. Ha apostado por que "la Málaga que se siente orgullosa de lo que se ha hecho tiene que salir el 26 de mayo a llenar las urnas".

Ha indicado que "nos jugamos mucho: o volver 25 años atrás, a la Málaga que heredamos del PSOE; o seguir avanzando en la Málaga del futuro, la que lidera la creación de empleo y riqueza en Andalucía, la Málaga del turismo, de los museos y de las nuevas tecnologías".

Por ello, ha considerado que "no nos podemos despistar un ápice ni dar ningún margen de confianza" y ha remarcado que "si no queremos que haya un alcalde del PSOE lo que hay que hacer es ir a votar y hacerlo por el PP".

También ha tenido palabras para el candidato a la Alcaldía de Málaga el número cuatro del PP al Parlamento europeo, Juan Ignacio Zoido, quien ha dicho que De la Torre es "una referencia fuera de Andalucía y de España", asegurando que los alcaldes tienen que ser como él "una persona responsable, trabajadora, dedicada, que hace equipo, que fomenta el diálogo y que no haya reto que se proponga que no sea capaz de alcanzar".