De la Torre pide los ciudadanos para la no Feria de Málaga seguir con las precauciones por el Covid

El alcalde insiste en que "hay que saber divertirse, vivir el verano de otra manera"

MÁLAGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pedido a los ciudadanos para los días en que, si no lo hubiese impedido la pandemia por COVID-19, se celebraría la Feria de Málaga, que "sigan con la precauciones y prevención" frente al virus.

Al respecto, ha destacado que "algo se está haciendo", ya que, "además de los efectos de la vacunación, que no cabe duda están en los resultados de menos contagios de ahora", la colaboración "que está existiendo mayor en cuanto al cumplimiento de distancia, mascarillas, etcétera, hace que hayamos bajado de nuevo" la incidencia acumulada en dos semanas.

En concreto, Málaga capital registra este viernes una incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes de 707,2, por lo que continúa el descenso de su pico más alto de esta quinta ola, cuando rebasó los 1.000 casos.

"Vamos bajando a un ritmo de unas 50 diarias en este promedio de incidencias acumuladas", ha explicado, por lo que ha aconsejado que se siga en esa dirección.

En suma, De la Torre ha incidido en que hay que "aprovechar este tiempo de otra manera, desde el punto de vista de los que están trabajando, cumpliendo el servicio de atender a otros, de trabajar en su tarea; y los que estén de vacaciones vivirlas de una manera cuidadosa, descansando, cargando las pilas, pero no relajándose" en el cumplimiento de las medidas para frenar la COVID.

"Tenemos que controlar más al virus, tenemos que seguir en esta batalla conjunta, bajar de 500, y acercarnos a promedios más bajos porque ese será un objetivo que demostrará que en materia de salud vamos mejor, que hay menos contagios, que hay menos gente infectada, en la UCI, menos fallecimientos y estamos también en condiciones de hacer una recuperación más plena de la economía", ha sostenido.

A juicio del alcalde, "hay que saber divertirse, vivir el verano de otra manera... ¿Podemos recordar la Feria? De acuerdo; ¿Podemos pensar en la Feria del año que viene? De acuerdo, pero la Feria de este año no existe y que no existe es que no hay reuniones en ese sentido".

En este punto, ha recordado que se han programado actividades musicales, que recuerdan la feria pero con todas las normas y protocolos por la COVID. Se trata de 'Siente Málaga', un festival de música con raíces autóctonas dividido en cinco secciones organizado por el Área de Fiestas del Ayuntamiento de la capital, ofrecerá a partir de este sábado y hasta noviembre más de 70 espectáculos que van a llevar a un millar de artistas malagueños a una veintena de escenarios de la ciudad.

Asimismo, De la Torre ha añadido que en la medida que vayan bajando los contagios de COVID-19 y los números de incidencia acumulada se podrá incrementar el aforo "dentro de las normas que marque la Junta en ese sentido".

REFUERZO POLICIAL

Por otro lado, ha aludido al dispositivo de refuerzo para la no Feria de Málaga, asegurando que se busca con ello ayudar a recordar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la actual situación derivada del COVID.

El Ayuntamiento de Málaga ha dispuesto un dispositivo preventivo de refuerzo policial para los días en que, si no lo hubiese impedido la pandemia por COVID-19, se celebraría la Feria de Málaga, que contará con un mínimo de 4.000 servicios por parte de la Policía Local de Málaga, con una media de 400 policías locales diarios sumando los tres turnos y los dispositivos ordinario y extraordinario, si bien esta cifra se podría ver ampliada en función de las incidencias que se vayan atendiendo.

El objetivo de este dispositivo es evitar las concentraciones y aglomeraciones de personas y los incumplimientos de las medidas preventivas de la COVID-19.

El dispositivo de seguridad y prevención, que da comienzo este viernes 13 agosto a las 15.00 horas y se extenderá hasta el próximo sábado 21, contará con un mayor número de efectivos durante los fines de semana y días festivos.

De la Torre ha esperado que haya "la máxima colaboración ciudadana para que el trabajo de la Policía sea fácil y no haya que sancionar". En este punto, ha destacado el "esfuerzo grande" llevado a cabo por la Policía Local que "tiene un ranking de denuncias o sanciones puestas haciendo cumplir las normas como pocas policías de España".