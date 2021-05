De la Torre pide un "esfuerzo de solidaridad": "No pensemos que está todo resuelto con la vacunación"

MÁLAGA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a pedir este domingo "un esfuerzo de solidaridad", ya que los datos de coronavirus en la ciudad "demuestran que las incidencias bajan muy lentamente y los contagios están relativamente altos para la población de Málaga". "No pensemos que está todo resuelto con la vacunación", ha apostillado.

De la Torre, en un vídeo en redes sociales, recogido por Europa Press, ha señalado que "en estos momentos de evolución de la pandemia y de las vacunaciones da la impresión de que muchos vecinos y vecinas de Málaga, igual que en otras zonas de España, ponen la esperanza, la solución, solo en la vacuna".

"Es verdad --ha continuado-- que la vacunación cuando esté generalizada en un porcentaje muy alto será como una especie de seguro colectivo", pero, mientras tanto, "mientras llega ese momento, no podemos olvidar que los que no están vacunados tiene que tener un cuidado importante, no solo por ellos, porque pueden convertirse en transmisores del virus sin saberlo, sin quererlo, si son asintomáticos".

Asimismo, ha incidido en que también los vacunados "tenemos que tener cuidado porque podemos ser vectores de contagio, transmitir el virus aun estando vacunados", según dicen los especialistas.

Por ello, ha pedido un "esfuerzo de solidaridad grande". En este punto, ha recordado que los datos que se van teniendo de incidencias demuestran que bajan pero lentamente: "Hemos descendido 12 puntos respecto al nivel de 129,1 del pasado viernes, ahora estamos en 117,1; un descenso menor que la anterior y da la impresión de que hay una estabilidad, porque los contagios están relativamente altos para lo que es la población de Málaga".

También ha detallado que hay una cifra de hospitalizados en este pasado viernes que "supera en 75 a la que había siete días atrás, que a su vez superaba solo en 71 a la del otro viernes atrás, lo que demuestra, y es evidente, que no estamos en el buen camino del todo".

"Hay que tener un esfuerzo de solidaridad", ha apostillado. Por otro lado, De la Torre ha valorado que se bajó el número de fallecidos en estos días.

No obstante, ha insistido en que "no pensemos que está todo resuelto por la vacunación, no pensemos que está todo resuelto por los números que tenemos, estando en nivel 1 en toda la provincia de Málaga". "Hay que seguir haciendo esfuerzos para no salirnos del nivel 1 si superáramos las 150 incidencias en el conjunto de la provincia".

"Tenemos mucha convivencia en Málaga, mucha actividad cultural, económica... Tenemos que facilitar las cosas, cuidar la salud y el empleo", ha indicado, dando, por último, ánimos y las gracias por "el esfuerzo".