De la Torre (PP) inicia conversaciones con Cs para un gobierno de coalición en Málaga capital

Actualizado 27/05/2019 15:06:51 CET

MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga en funciones y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha iniciado conversaciones con Ciudadanos (Cs) para conformar un gobierno de coalición, con responsabilidad de gobierno, en la capital malagueña.

"Parece lógico y los resultados electorales aconsejan a Ciudadanos un gobierno de coalición", ha defendido el alcalde en funciones de Málaga, que se encargará, ha dicho, de hablar con el candidato de la formación naranja Juan Cassá, que ha felicitado a De la Torre por los resultados.

En rueda de prensa, De la Torre ha explicado que ha mantenido una conversación telefónica con Juan Cassá, donde le ha hecho el ofrecimiento del gobierno de coalición, lo que De la Torre ha calificado de "bueno para la ciudad".

No obstante, según De la Torre, Cs le ha trasladado que "dependerá de las decisiones que tome a nivel regional y nacional su partido". "Hay que respetar los procedimientos que los partidos tengan", ha dicho el alcalde 'popular'.

De igual modo, cuestionado por las líneas planteadas por Ciudadanos y sobre que la formación naranja no pactaría con ningún partido que tenga imputados en sus listas, en alusión al PP y el caso de expedientes de Urbanismo, ha afirmado que en su conversaciones con Cassá no lo han abordado pero "dependerá de lo que digan las estructura del partido".

Eso sí, el regidor 'popular' ha vuelto a incidir en el acuerdo a nivel regional entre PP y Cs, aludiendo a que no habla de investigados, sino imputación formal: "El acuerdo claramente dice lo que dice, no podemos inventarnos lo que no dice".

"En una sociedad democrática los derechos fundamentales deben ser respetados", ha dicho, asegurando que el precedente que ha ocurrido con la edil Teresa Porras, para la que el juez archivó el caso, "anticipa que eso puede pasar".

"Es muy probable, más que muy probable, que también ocurra en los casos de Francisco Pomares --edil electo del PP-- y José Cardador --gerente de la Gerencia de Urbanismo--", ha defendido, insistiendo, de igual modo, en que será una reflexión que proceda hacer a Cassá y a la estructura de su partido y "esperaremos respuesta".

DE LA TORRE: "COMPROMISO CON LA CIUDAD"

Por otro lado, De la Torre, en rueda de prensa junto con el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado los resultados en Málaga capital, mostrando la gratitud a los votantes y trasladando su compromiso por la ciudad "si alcanzo los acuerdos necesarios, que parece bastante lógico que se alcance, para la gobernabilidad y estabilidad del gobierno municipal".

De igual modo, ha dicho que los resultados "son un estímulo" para hacer aún "más esfuerzo para dar respuesta a los temas del día a día y a los grandes objetivos que tenemos en la ciudad".

"Me siento estimulado a esforzarme más aún, a trabajar más aún y conseguir lo mejor para Málaga", ha dejado claro, además de sentirse agradecido por el apoyo. De igual modo, ha dicho que una de las primeras medidas más urgentes que tienen que llevar a cabo es aprobar los presupuestos de Málaga, recordando que "sin motivo" han sido "paralizados" por el grupo Ciudadanos.

Por último, cuestionado por los resultados y si le han sorprendido, ha valorado que tenían como dato en encuestas que había una presencia más importante de Ciudadanos y posibilidad de que entrara Vox en el Consistorio, además de que no parecía que hubiera presencia de Málaga Ahora y los datos de PSOE y Adelante, han sido "una cierta sorpresa". "Parece que ha habido un trasvase de votos de Cs y Vox hacia nosotros", ha concluido.