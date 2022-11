La torre del puerto, inflación, metro al PTA y plan para la juventud, a debate en pleno del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La necesidad de que el Gobierno adopte medidas para frenar la inflación y el empobrecimiento de la ciudadanía (PP); la torre del puerto (PSOE); medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la juventud en la ciudad (Unidas Podemos) y el proyecto del metro al Parque Tecnológico de Andalucía (Cs), son algunas de las mociones que se debatirán en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este jueves.

Así, el grupo municipal 'popular', según ha informado el alcalde, Francisco de la Torre, lleva dos mociones urgentes "muy prácticas, constructivas y que abordan temas de actualidad e importancia a nivel nacional, y, por tanto, local".

En concreto, una de las mociones urgentes es para instar al Gobierno a que "de manera urgente" devuelva a la ciudadanía el exceso de ingresos fiscales que ha obtenido a causa de la elevada inflación y adopte medidas necesarias para reducir la tributación del IVA en los productos de primera necesidad, así como que lleve a cabo la deflactación de los tramos de tributación del IRPF.

De igual modo, en otro punto, el PP insta al Gobierno a que elabore un plan concreto y ordenado para contribuir a la reducción de la inflación en España, con la participación de todos los sectores socio-económicos afectados.

Por otro lado, la otra moción urgente del PP, según ha explicado De la Torre, insta al Ejecutivo a implantar una serie de mejoras en las convocatorias de fondos Next Generation que permitan que las entidades locales puedan llevar a cabo una gestión eficiente de dichos fondos.

TORRE DEL PUERTO

Por otro lado, la torre del puerto volverá a ser abordada en el pleno del Ayuntamiento con una iniciativa urgente del PSOE y tras la polémica después de que la pasada semana el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, asegurara que "el Ministerio de Cultura no va a prohibir que se erija ese edificio", aunque, tras ello, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, incidiera en que "si yo soy alcalde en mayo de 2023 no va a haber torre en el dique de Levante" del puerto.

Tras estas declaraciones realizadas en Málaga, ambos mantuvieron un almuerzo, y, posteriormente, el ministro, aludió a que Pérez le comentó "claramente cuál es el modelo del futuro de Málaga que están defendiendo y es un modelo que no pasa por una edificación como esa".

Ahora el grupo municipal socialista presenta una moción urgente al Pleno, también después de que la dirección del PSOE haya aprobado una resolución en contra de la construcción de la torre del puerto. En concreto, los socialistas proponen que el pleno muestre "su disconformidad con el proyecto del hotel rascacielos ubicado en el dique de Levante", así como que el Pleno aboga por una "Málaga más sostenible frente al auge especulativo que vive la ciudad en materia de vivienda". Otro de los puntos es que el Pleno acuerde paralizar los trámites urbanísticos para la realización de un hotel rascacielos.

Daniel Pérez ha insistido en "la posición clara" del grupo municipal socialista que está "en contra de la construcción" del hotel rascacielos en el dique de Levante. "Si yo soy alcalde en 2023 haremos todo lo posible por parar trámites urbanísticos para que no se construya el hotel rascacielos en dique de Levante", ha señalado, al tiempo que ha recordado, por otro lado, el periodo de "escucha activa" que tuvo el PSOE y "sabemos que a día de hoy una inmensa mayoría de los malagueños rechazaría la construcción".

También ha animado a Cs y a su portavoz municipal, Noelia Losada, que "en la última semana ha ido cambiando de posición", a que vote en favor de la moción. De igual modo, ha señalado que "para que se apruebe el Plan Especial del Puerto tiene que haber una mayoría ampliada en el salón de plenos, a día de hoy son solo 14 concejales del PP, el concejal tránsfuga, Cassá, y el voto de calidad del alcalde".

De igual modo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, reiterando que "solo se impedirá la construcción si Daniel Pérez es alcalde". "Esto va de dos modelos, o gobierna De la Torre o gobierna Daniel Pérez".

Al respecto, el alcalde de Málaga ha dicho que la moción del PSOE "está motivada por querer alejar en el tiempo las declaraciones del ministro Iceta, que fueron claras". "Creo, sinceramente, que la respuesta a esta moción es leer algunos de los temas de los argumentos o exposición que hizo Iceta el otro día" como que "tenemos que huir todos de arbitrariedades y de gustos personales", entre otros. En suma, ha dicho, "hablaba con claridad de que el Ministerio no veía motivos para oponerse" a la torre.

Así, el regidor ha vuelto a insistir en que el proyecto tiene "más ventajas que inconvenientes" y para ello se ha apoyado en las palabras que el grupo del PSOE "utilizó en otros momentos" y que, entre otros, "hablaban del salto cualitativo que tenemos que hacer en la oferta turística; argumentos que ponían para que hubiera celeridad en el Ayuntamiento y el Gobierno central --gobernado por el PP--".

Asimismo, el alcalde ha recordado que en relación con la propuesta, el PP "no ha hecho ningún cambio; el PSOE es el que nos sorprende con un cambio rotundo respecto con los argumentos que antes empleaba a favor". Sobre la tramitación, ha advertido también sobre la seguridad jurídica: "No podemos dar la impresión dentro de España y hacia afuera de que somos un país inseguro para inversores, justamente palabras que utilizaba el PSOE".

Por tanto, ha dicho, "es una moción que se contesta con palabras, frases y argumentos del grupo socialista y del ministro Iceta", ha abundado. Así, ha insistido en las declaraciones de años anteriores del PSOE donde Pérez es "un defensor a muerte del proyecto. Pérez se contesta con Pérez de hace unos años ¿Cuál es el que vale, el de antes o ahora podemizado?", se ha preguntado.

JUVENTUD

Por otro lado, el grupo municipal de Unidas Podemos ha presentado una moción urgente sobre las medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida de juventud en la ciudad. En concreto, el portavoz de la confluencia, Nicolás Sguiglia, ha incidido en que la ciudad tiene "una deuda con los jóvenes" y ha asegurado que es "urgente pasar de las palabras vacías, la propaganda, a medidas concretas"

Entre otras propuestas, UP propone "un paquete de medidas en apoyo a la juventud, entre las que destacan un programa de ayudas al alquiler para menores de 35 años, un servicio de atención psicológica para atajar los problemas de salud mental y la puesta en marcha de un bono cultural que les permita el acceso gratuito a todas las actividades culturales que se desarrollen en espacios municipales o que cuenten con financiación municipal". Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos ha lamentado que el "PP se lo sigue poniendo muy difícil a los jóvenes".

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha explicado la moción urgente de la formación naranja que propone que el Pleno inste a la Junta a incluir la redacción del proyecto del metro en superficie al PTA en los presupuestos de 2023 detrayendo esta cantidad, si es preciso, de la destinada al intercambiador modal en la zona de Renfe. Además, en el otro de los puntos de la iniciativa se pide a la Junta incluir expresamente la prolongación del metro hasta el PTA en el Pitma 2030.

De la Torre, sobre la prolongación al PTA, ha aludido a que "hay que ver la necesidad o no de esta operación" y ha recordado que, actualmente, la línea de la EMT ha bajado un 30% de usuarios a esa zona "y no porque haya menos gente ligada al PTA", aludiendo al teletrabajo y las mejoras en las vías y accesos. "No lo descartamos, pero los datos apuntan a que no es urgente".

Por otro lado, Cs lleva otra moción en relación con la necesidad de modificar el decreto 6/2017 de 16 de enero respecto al uso público de los centros educativos.